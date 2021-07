El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) invita a la población a no bajar la guardia y continuar con las medidas de higiene en el transporte público para romper cadenas de infección.

El riesgo es latente y tu salud lo más importante. El transporte público representa una fuente de contagio, porque muchas veces no se puede guardar sana distancia, y se tiene contacto con personas o superficies que pudieran estar contaminadas.

Por lo tanto, se sugiere:

• Si no es necesario salir, quédate en casa

• Utilizar de manera correcta el cubrebocas en todo momento

• Lavarse las manos de manera constante

• Si tiene fiebre y síntomas respiratorios no usar el transporte público

Al abordar el transporte:

• Si se paga en efectivo, llevar la cantidad exacta

• Desinfectar las manos después de pagar

• Uso de alcohol en gel al menos al 70%.

Durante el traslado:

• No tocar la cara, en especial ojos, nariz y boca

• No tocar las superficies si no es necesario

• Tratar de conservar una sana distancia de al menos 1.5 metros entre personas.

• No consumir alimentos o bebidas

• No escupir

• Realiza estornudo/tosido en antebrazo

Al salir del transporte:

• Desinfectar las manos nuevamente con alcohol gel al menos al 70%.

Es importante que todas y todos nos mantengamos informados sobre los reportes de la evolución del COVID-19 en la entidad y los avisos que emitan las autoridades.