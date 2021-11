En marco de la presentación del operativo ‘Bienvenido Peregrino 2021′, autoridades capitalinas aseguraron que en la Ciudad de México la nueva variante del Covid-19 llamada ómicron no ha generado alarmas.

Cuestionada -en conferencia de prensa- sobre si es pertinente, con la nueva variante, permitir las celebraciones a la Virgen de Guadalupe, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, respondió:

“Sí, no hay nada en este momento que nos esté alertando, en la Ciudad de México o en el país, con relación a mayor número de contagios. Repito, en los últimos cinco días regresamos a una disminución de la hospitalización y estamos en los números mínimos de defunciones diarias, relacionadas con Covid-19″.

En tanto, agregó que estarán atentos a las investigaciones científicas en torno a ómicron aunque reiteró que de darse un repunte no se contemplaría el cierre a las actividades económicas en la capital.

“No vamos a cerrar las actividades económicas; no hay ningún signo, nada, nada que nos alerte para poder cerrar actividades económicas e, inclusive, en la tercera ola de COVID no se cerraron las actividades, más bien, nuestra labor fue acelerar al máximo la vacunación en la ciudad y, a partir de ello fue que se logró una reducción en los contagios y en las hospitalizaciones”, afirmó.

Respecto a la llegada de peregrinos a la Basílica de Guadalupe, el alcalde de Gustavo A. Madero, Francisco Chíguil, refirió que desde inicios de noviembre han llegado a la ciudad 936 mil 361 personas, es decir, un promedio diario de 40 mil 711 visitantes.

Asimismo, reveló que, según la proyección de afluencias, en 2021 se esperan 5.7 millones de peregrinos durante el mes de diciembre; al menos 4.2 millones entre el 10 y el 12 de diciembre.

Durante su intervención, el rector de la Basílica de Guadalupe, monseñor Salvador Martínez Ávila, explicó que este año, aunque sí abrirá el centro religioso, se tienen una serie de lineamientos:

• No se permite la pernocta

• Sin disponibilidad de bicipuertos

• Estancia del Peregrino no prestará servicio

• No se recomienda llevar niñas, niños y adolescentes no vacunados

• No habrá celebraciones religiosas (serán pregrabadas)

• No podrás permanecer en los atrios de Basílica

• No podrás permanecer en el interior de los templos

• Deberán permanecer el menor tiempo posible en su visita (15 minutos)

Publimetro