Los talibán han ordenado este lunes a los ministerios y otras instituciones afganas que se aseguren de que las empleadas usen el hiyab, que despidan a las que no lo hagan, que eviten el ingreso a cualquier mujer que no lleve una cobertura en la cabeza a instalaciones gubernamentales y que trabajen separadas de los hombres, entre otras cosas.

Hasta el momento, la orden, que también establece la obligación de que los hombres recen en comunidad en su lugar de trabajo, se ha enviado a ocho instituciones gubernamentales, según un comunicado difundido este lunes por el portavoz del Ministerio de la Propagación de la Virtud y Prevención del Vicio, Sadiq Akif Muhayir. Por otro lado, veta las contrataciones de hombres que no lleven barba.

Estas directivas se conocen después de que el Ministerio ordenara a los taxistas no recoger a mujeres que no llevaran hiyab o no estuvieran acompañadas por un pariente masculino cercano.

El mes pasado, las autoridades talibán colocaron pósters en escaparates y vallas publicitarias que pedían a las mujeres cubrirse. Mostraban hiyabs y burkas.

Los talibán amenazan con revertir muchos de los derechos ganados por las mujeres en las últimas décadas. Las que han protestado contra las restricciones impuestas por los insurgentes han sido objeto de acoso o han sido detenidas.

