By

Otra candidata impresentable de AMLO

No hay peor ciego que el que no quiere ver

Santa Claus político ya huele el 2024 y 2027

Juarenses en el umbral de la cuesta de enero

La ministra Yasmín Esquivel Mossa quien es acusada de plagiar su tesis de licenciatura de Derecho en 1987, es a todas luces la “corcholata” preferida del presidente Andrés Manuel López Obrador para presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación a partir del primero de enero.

Eso es lo que desde el podio mañanero deja ver el presidente de la república, un favoritismo hacia la ministra que, como ya es recurrente ofusca a López Obrador, quien no ve las vigas que traen encima todos los candidatos que destapa para diversos cargos.

Tal es el caso de la ministra Esquivel Mossa que fue descubierta de hacer copy-paste a un documento de tesis publicada un año antes por Edgar Ulises Báez.

Lo anterior fue descubierto y exhibido por el escritor y académico de la UNAM, Guillermo Sheridan, investigador del Centro de Estudios Literarios de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en un artículo publicado en el sitio web de noticias Latinus.

Este plagio debe ser investigado por la facultad de estudios superiores Aragón de la UNAM.

Pero ahora resulta que la ministra Esquivel dice que es un complot en su contra de los detractores que no quieren que llegue a ser la primera mujer en presidir la suprema Corte de Justicia de la Nación; y no reconoce el plagio pese a que fue descubierto y ha sido documentado en redes sociales por miembros eminentes de la comunidad universitaria de la UNAM.

Y por si fuera poco ayer desde su podio mañanero López Obrador defendió de forma ciega a su candidata y para variar les echó la culpa a sus adversarios los conservadores de armar una campaña de desprestigio en contra de la ministra.

Para muchos el tema queda claro, de llegar a presidir la Suprema Corte Yasmín Esquivel impuesta por el huésped de Palacio Nacional llegará sin legitimidad académica y con una moral pública muy vulnerada.

*****

Se confirma que no hay peor ciego que el que no quiere ver, ni peor sordo que el que no quiere oír.

Y es que el presidente Andrés Manuel López Obrador no ha aceptado que su sexenio tendrá el peor índice de crecimiento económico desde el mandato de Miguel de la Madrid.

Pero aún más, ahora resulta que tampoco ha querido aceptar que se encuentra debidamente documentado en los anales de los porcentajes de inflación en México.

En este año 2022 que está por concluir, México tuvo un índice de precios al consumidor que no se tenía desde el inicio del actual milenio, es decir, desde el año 2001; y la inflación al 31 de diciembre de este año rondará el 8.0 por ciento

Y lo que también le revuelve la conciencia al presidente, y no quiere aceptar el otro récord negativo que se rompió, es lo que dicen los analistas económicos “que los mexicanos desde el año 2000 tendrán la navidad más cara desde entonces”.

Ha quedado demostrado que los índices económicos, el tema de la inseguridad pública, la reforma electoral y el que le critiquen sus obras insignia al presidente, entre muchos otros temas, incluyendo la muerte de periodistas, son asuntos que con tal intolerancia e indisposición AMLO recurre a la gran falsedad de sus otros datos.

Así el presidente trata de desvirtuarlos y decir que todos estos análisis son obra y gracia de sus adversarios reales o que él mismo crea durante las mañanas.

Lo anterior todo con el único fin de que los mexicanos siguen creyendo en la sarta de promesas que realizó durante la campaña de 2018 cuando logró convencer a 30 millones que votaron por la opción de Morena que él encabezó.

Todavía le faltan dos años para seguir con sus circunloquios mañaneros defendiendo lo indefendible.

Este ha sido el gran regalo a los mexicanos durante las cuatro navidades que ya lleva como presidente de la república Andrés Manuel López Obrador.

*****

Los juarenses están a punto de llegar al umbral de la cuesta de enero.

Como algo que se repite cada 365 días están los juarenses a una semana de asumir los retos económicos que les impondrá el mes de enero y el resto de los 11 meses del 2023.

Los presagios de inflación y de crecimiento económico no son muy bondadosos para el próximo año, según los conocedores de la economía nacional e internacional.

México podría llegar a tener un crecimiento menor incluso al del 2022.

En el ámbito local a los fronterizos los abrazarán los reyes magos con un incremento al vetusto e ineficiente transporte público.

Las empresas descentralizadas públicas que otorgan servicios seguramente todas deberán de realizar incrementos a sus precios, algunos con un mayor o menor incremento; es el caso también del impuesto predial que subirá un 11 por ciento por encima del índice inflacionario.

Y lo que más golpeará el bolsillo de las familias juarenses es la inflación que afecta directamente a los precios de los alimentos de la canasta básica, por lo que será un suplicio en enero llenar las alacenas y el refri.

Los presagios para la subida que, ya está a unos cuantos días de llegar, también implicará pagar con un incremento la revalidación vehicular.

Los juarenses recibirán el año nuevo con una avalancha de incremento incluyendo los combustibles, principalmente la gasolina, ya que a pesar de los subsidios se mantienen los gasolinazos.

Este sexenio inició cuando el litro de gasolina magna costaba 11.00 pesos, ahora ronda los 18.00 pesos a pesar de la jactancia de Palacio Nacional de que se terminaron los gasolinazos, aunque esto solamente sea como muchas otras narrativas que se repiten todos los días en el atrio de la ilusión.

Dentro de todo lo malo de la economía que espera a los juarenses, el mercado laboral se mantendrá con gran demanda de mano de obra debido al déficit que actualmente existe de trabajadores y por la llegada de nuevas empresas de grandes corporativos a la plaza industrial y manufactura de Ciudad Juárez.

Sin embargo, los salarios siguen siendo bajos.

******

Al más puro estilo de las administraciones municipales 2010-2013 y 2013-2016 donde el entonces presidente municipal Héctor “Teto” Murguía repartía en las colonias populares miles de pollos en épocas decembrinas, el actual alcalde Cruz Pérez Cuéllar no quiso quedarse atrás.

En aquel entonces tanto Teto como Serrano tenían en mente el futuro político y así se convertían en un gran Santa Claus político, ambos políticos con la ayuda del exgobernador César Duarte Jáquez.

Esta tradición entre política y de Santa Claus ha sido retomada por la actual administración municipal, quienes están echando la casa por la ventana al haber adquirido piernas de cerdo las cuales el presidente Cruz Pérez y sus funcionarios municipales reparten en algunas colonias de esta maltratada ciudad.

Que bien porque sea con el objetivo que sea, este detalle hará que muchos hogares juarenses tengan una magnifica cena de noche buena.

Sin embargo, no se deja de percibir un aroma político dentro de este ambiente navideño.