Insulto a la inteligencia de los profes

Congreso detrás de la corrupción en Pensiones

Regularización de chuecos, botín político

Yonkeros la quieren peladita y en la boca

Sin pena ni gloria visita de Calderón

Como un insulto a su inteligencia calificaron cientos de maestros la respuesta que les dio la Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado de Chihuahua, en torno a las denuncias interpuestas ante instancias federales por el desvió de los recursos millonarios en Pensiones Civiles del Estado.

El pasado 20 de mayo, un grupo de maestros estuvieron en la Ciudad de México en donde entregaron oficios en diferentes Secretarías de Estado, para denunciar y demandar que se investigara y se ejerciera acción legal en contra de los exfuncionarios públicos de la administración pasada de Javier Corral Jurado.

Una de las denuncias que interpusieron fue ante la Unidad de Inteligencia Financiera, por la corrupción en Pensiones Civiles del Estado y por la opacidad de la dirigencia de la Sección 42 del SNTE.

Ahora aquí en el estado, la respuesta de la Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado de Chihuahua fue un agravio más para los maestros y maestras, ya que el magisterio estatal no se favoreció.

Ni tampoco los maestros fueron culpables de la gran corrupción que se dio en el gobierno de Javier Corral, y con los directores de las distintas dependencias e instituciones dependientes del gobierno del Estado de Chihuahua.

Luego de las denuncias en donde los maestros expusieron claramente cada una de las irregularidades cometidas, la Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado de Chihuahua concluyó.

Que, al no encontrar elementos para demostrar la existencia de la actualización de alguna falta administrativa, por falta de los servidores públicos adscritos a Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, ordenaron archivar el expediente.

Además, señalaron que sin perjuicio de que pueda abrirse nuevamente la investigación.

No se ejercerá acción legal en contra de los exfuncionarios públicos como el exgobernador Javier Corral Jurado, el ex titular de Pensiones Civiles del Estado José Alberto Herrera González y el actual secretario general de la Sección 42 Ever Avitia Estrada.

*****

Los maestros aseguran que la anterior legislatura en el Congreso del Estado está detrás de esta gran corrupción en Pensiones Civiles del Estado, ya que las distintas fracciones políticas, permitieron y solaparon el abuso y robo al erario estatal.

Lo anterior porque realizaron modificaciones a las leyes y reglamentos que rigen a estas instituciones, dejando en estado de indefensión a los maestros y maestras.

Por ahora a los profes no les quedará otra que seguir luchando para recuperar su servicio de salud y sus garantías laborales.

Prometen que su lucha seguirá, aún en contra de los arreglos mañosos que se han dado y que han lastimado sus derechos.

****

El programa de regularización de vehículos chuecos en la franja fronteriza se ha convertido en un botín político para diputados federales de Morena.

La regularización aún no inicia y los legisladores ya andan muy activos, cada uno por su lado buscando cámaras y reflectores para colgarse la medallita y sacar raja política.

Es el caso del diputado Armando Cabada Alvídrez que ayer convenció a su compañero de bancada, Daniel Murguía, para que lo acompañara en una conferencia de prensa que ofreció desde la Cámara de Diputados para echarle flores al presidente Andrés Manuel López Obrador, al que calificó de “inteligente y valiente”.

Cabada tomó el liderazgo y se le unieron algunos legisladores de otros municipios fronterizos, en los que se va a aplicar dicho programa de regularización de autos ilegales.

Por las mismas anda la diputada Teresita de Jesús “Maite” Vargas, quien desde el pasado fin de semana, anduvo por estas tierras en franca promoción del decreto para la importación definitiva de vehículos usados firmado por el titular del ejecutivo federal.

La diputada propuso al gobierno federal que los municipios sean quienes recauden los recursos de la regularización, para asegurar que el estado no meta las manos a esos fondos.

Vargas propuso que los municipios recauden los fondos directamente y rindan cuentas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tanto de la cobranza y el registro de las unidades como de las acciones de pavimentación en que se utilizará el dinero.

De aprobarse la propuesta, el gobierno federal dejará fuera de la jugada al gobierno de la gobernadora panista Maru Campos.

Por cierto, el que no ha metido las manos en este programa de legalización de autos chocolates, es el delegado del Bienestar Juan Carlos Loera de la Rosa, quien por ahora le saca jugo político al programa de vacunación contra Covid-19 en niños y adolescentes con comorbilidades.

*****

A los yonkeros de Juárez les dan la mano y se toman el pie. Todo quieren peladita y en la boca, y cuando no consiguen lo que quieren, amenazan con dejar su tiradero de chatarra en la calle.

Lo anterior viene a colación porque hace 4 años el municipio le cedió en venta un predio de dos hectáreas que se ubica en el cruce de las calles Puerto Tarento y Soneto 156, de la colonia Carlos Castillo Peraza a un grupo de yonkeros para el establecimiento de un Centro Yonkero.

El terreno se fraccionó en lotes grandes a más de 60 comerciantes de autopartes y de venta de metales y serían pagados en cómodas, pero no olvidadizas mensualidades.

A la fecha la gran mayoría de esos propietarios han dejado de pagar al municipio los terrenos, lo que ha encendido focos rojos en la presidencia municipal.

El presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar ya tuvo acercamiento con los yonkeros para llegar a acuerdos, pero éstos han incumplido con los pagos.

Y el que se hace de la vista gorda es el líder de yonkeros, Héctor Lozoya, quien se escapa disimuladamente de la situación complicada que atraviesan sus compañeros de negocio.

****

La visita del expresidente de México Felipe Calderón Hinojosa a esta frontera causó revuelo, pero también enojo por parte de los representantes de los medios de comunicación, porque sus cercanos no dejaron a reportero alguno se le acercara para una entrevista.

Los qe si se vieron muy pegaditos con Calderón Hinojosa fueron los representantes de Canaco, Rogelio Ramos Guevara; la presidenta de Index Juárez, Fabiola Luna Ávila y el presidente de Canacintra, Thor Salayandía; le pusieron marcaje personal.

La excandidata del PRI a la presidencia municipal y actual encargada de Proyectos Especiales del gobierno municipal, Adriana Fuentes Téllez, presumió en redes sociales que compartió el pan y la sal y una que otra copita de vino tinto con el exmandatario.

Fue a través de las redes sociales que Adriana Fuentes posteó una foto con Felipe Calderón donde escribió: ¡Muy amena plática con el expresidente Felipe Calderón Hinojosa y mi amiga Martha Gómez del Campo!

En fin, su visita a esta frontera pasó sin pena ni gloria, solo a lo que venía, a impartir una conferencia a un grupo cerrado de invitados en el Centro de Convenciones Cibeles.