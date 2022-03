By

Evidencian mano izquierda de Loya

Caótico Pensiones Civiles del Estado

AMLO no se quedó callado

El catálogo de buenas intenciones del gobierno encabezado por Maru Campos fue presentado ayer en esta frontera, bajo un formato igualito al utilizado en la capital del estado en días pasados.

La presentación de compromisos focalizados para la frontera, contemplados en el Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027, transcurrió sin contratiempos y cumplió con las expectativas de la gobernadora.

El responsable de la organización y de la convocatoria fue el juarense Javier González Mocken, quien cumplió a cabalidad con las metas asignadas, apoyado por su equipo de trabajo.

Desde palacio estatal le encargaron al secretario de Educación y Deporte la organización del evento que se llevó a cabo en el gimnasio del Colegio de Bachilleres.

Para el éxito del evento, Mocken contó con la estructura gubernamental de la Zona Norte, cuyo apoyo hizo que la tarea se viera fácil para el colmilludo Súper Mocken.

El cumplimiento de los objetivos puede ser un área de oportunidad para que las voces fundamentalistas del PAN, vean la coyuntura y el área de oportunidad que la gobernadora ha sabido aprovechar del mockenismo y de las distintas fuerzas políticas.

Aseveramos lo anterior porque Maru Campos se sintió cómoda y trasmitió mucha seguridad en el escenario.

El evento no tuvo prietitos en el arroz en cuanto a la convocatoria y organización se refiere.

Los fundamentalistas que todavía quedan en el blanquiazul deben tener presente y aceptar que la única forma de enfrentar los procesos electorales, con posibilidades de éxito, son las alianzas como la que armó Maru Campos con Javier González Mocken.

Ahí en el evento se vieron a priístas inconformes con el morenismo aceptando que esa es la única forma de subsistir políticamente. Algunos de esos priístas ya son parte del gobierno marucampista.

Durante su participación, la gobernadora Maru Campos agradeció reiteradamente la hospitalidad del alcalde Cruz Pérez Cuéllar, y el buen trabajo de coordinación que tienen las dos instancias de gobierno.

En cuanto al fondo del evento fue muy al estilo de la gobernadora que repitió el formato que aplicó en todas las presentaciones que ofreció en los municipios más importantes del estado.

***

El recaudador de Rentas, Rogelio Loya Luna, anda mega ocupado recolectando los dineros para las arcas del estado que se descuidó y ayer se le fue un tomate entero.

Resulta que una empleada de Recaudación de Rentas burló el cerco de seguridad de la gobernadora en el evento de la presentación del Plan Estatal de Desarrollo en el gimnasio del Colegio de Bachilleres para increparla y exigirle atención médica, ya que padece de cáncer.

La gobernadora no podía creer que Loya, de quien opinó “es un buen operador”, no haya ayudado a su compañera de trabajo para conseguirle la atención médica necesaria.

Maru Campos no tuvo empacho en atender a la desesperada mujer que a punto del llanto le explicó su situación y le proporcionó sus datos.

El secretario de salud Felipe Sandoval brilló por su ausencia y fue la propia gobernadora la que se ocupó del caso.

Ahora queda la pregunta si a Rogelio Loya le valió el problema de salud de la mujer con tal de recaudar.

***

El servicio de salud de Pensiones Civiles del Estado pasó de lo ineficiente a lo caótico.

El caos lo están generando el nuevo delegado, Sergio Alberto Soto González y el coordinador médico, Juan Carlos García que no tienen mano izquierda para tratar con los derechohabientes, que están cansados de las carencias y el mal servicio de la institución.

En el edificio de Pensiones las quejas de los usuarios ya es pan de todos los días, por la falta de medicamentos, de citas médicas, de estudios de rayos X o laboratorio, de terapias, por la falta de médicos, de especialistas y otros.

Los reclamos van escalando por los casos de enfermos más graves, en donde está la vida de por medio.

Para alzar la voz e inconformarse, un grupo de maestros jubilados de la Sección 42 montaron un plantón, desde hace tres días, en el interior de las instalaciones de Pensiones para documentar todas y cada una de las inconformidades de los derechohabientes.

Y es que cuando van a quejarse con los directivos para exigirles que cumplan con su obligación de brindar un servicio digno de salud, no les creen y hasta los tachan de “chismosos”.

La situación actual que vive la institución de salud es de crisis severa y lo más lamentable es la falta de calidad humana de los directivos para resolver los problemas, como el del profesor de la UACH Francisco Salas a quien no le han suministrado sus medicamentos y quimioterapias.

Los profes y demás derechohabientes afectados hacen un llamado de auxilio a la ciudadana gobernadora Maru Campos y a los integrantes del Congreso del Estado, para que volteen a ver a ese instituto de seguridad social que cada día se cae a pedazos.

El delegado Soto González y sus funcionarios de confianza tienen una óptica diferente de aquí no pasa nada; muy distinta a la realidad que viven en carne propia todos los días los receptores de los servicios de salud.

Ayer, la gobernadora en su presentación de su Plan Estatal de Desarrollo en Ciudad Juárez dijo que la salud y el buen funcionamiento de los hospitales es prioridad de su gobierno.

Sin embargo, la realidad es otra muy diferente y en Pensiones Civiles tienen un gran filón para fortalecer y facilitar el acceso oportuno, equitativo, eficiente y de calidad a los servicios de salud pública y atención médica como lo establece en su plan de su administración.

***

Ya lo comentábamos en la entrega de ayer de Cañonazos, el presidente Andrés Manuel no se quedaría callado después de que el Parlamento Europeo condenó las amenazas, el acoso y el asesinato de periodistas y defensores de los derechos humanos en México.

Ayer en la conferencia mañanera respondió al Parlamento Europeo a través de la lectura de un comunicado que el mismo redactó.

“A los diputados del Parlamento Europeo: Basta de corrupción, de mentiras y de hipocresías”, lo tituló.

Dijo que es “lamentable que se sumen como borregos a la estrategia reaccionaria y golpista del grupo corrupto que se opone a la Cuarta Transformación, impulsada por millones de mexicanos para enfrentar la monstruosa desigualdad y la violencia heredada por la política económica neoliberal que durante 36 años se impuso en nuestro país”.

Indicó que “México ha dejado de ser tierra de conquista y, como en muy pocas ocasiones en su historia, se están haciendo valer los principios libertarios de igualdad y democracia”.

“Aquí no se reprime a nadie, se respeta la libertad de expresión y el trabajo de los periodistas. El Estado no viola los derechos humanos como sucedía en gobiernos anteriores, cuando ustedes, por cierto, guardaron silencio cómplice”, aseguró.

Según dijo, “México es un país pacifista que ha optado por la no violencia y somos partidarios del diálogo, no de la guerra; no enviamos armas a ningún país en ninguna circunstancia, como ustedes lo están haciendo ahora.

Era de esperarse que AMLO acusara a los eurodiputados de injeristas, de entrometerse en un estado autónomo libre y soberano.