By

Xóchitl Contreras se impuso a Ulises Pacheco

Se desviven en felicitaciones a Maru por su cumple

Una fichita resultó Pablo Serna en el Sindicato de Salud

Se despide Jorge Gutiérrez como juez de enjuiciamiento penal

Presentan terna de aspirantes a dirigir a la UACh en Juárez

Lenta la respuesta de Desarrollo Social para atender solicitudes

El panismo juarense no le perdonó a Joob Quintín Flores Silva su agandalle con el que se sirvió hace algunos meses cuando se quedó con la regiduría, con la coordinación del grupo edilicio del PAN en el municipio y con la dirigencia del partido.

Ayer en la asamblea Municipal 2022 del Partido Acción Nacional en Ciudad Juárez, en donde se eligieron a los candidatos a consejeros nacionales y estatales de ese partido, así como a la nueva presidenta del Comité Municipal del blanquiazul Joob recibió su castigo por su ambición política.

Flores Silva se postuló como candidato a consejero estatal pero no logró el número de votos necesarios para entrar al Consejo Estatal.

En la elección de Consejo Estatal participaron 8 hombres, de los cuales sólo fueron elegidos los primeros 6 mejor votados. Joob apenas logró 271 votos y se ubicó en el último lugar de los ocho aspirantes a consejeros estatales.

El aspirante mejor votado fue Rogelio Loya, actual recaudador de Rentas quien obtuvo 451 votos.

También fueron elegidas 6 mujeres como consejeras estatales y así se garantizó la paridad de género en la elección de Consejo Estatal.

Los resultados de esta elección dejaron claro que la militancia blanquiazul de plano no quiere más a Joob en otro cargo partidista o de elección popular. Así que el resultado es un fuerte golpe al ego del regidor que aún sigue soñando con ser candidato a presidente municipal, pese a la zapatiza que ayer le propinaron.

***

Y en donde no hubo sorpresa fue en la elección de Xóchilt Contreras como presidenta del nuevo Comité Municipal de Acción Nacional. Xóchilt se convertirá en la primera mujer en dirigir el partido en Ciudad Juárez.

La exjefa de licencias ganó la elección con una diferencia de 50 votos al corralista Ulises Pacheco quien obtuvo 334 votos contra 384 que sacó Xóchitl Contreras.

La asamblea transcurrió tranquila sin el más mínimo sobresalto, salvo el acarreo de algunos delegados que fueron llevados por los diferentes candidatos a consejeros y por los operadores de los aspirantes a dirigir el Comité Directivo Municipal.

***

Ayer fue aniversario del nacimiento de la gobernadora Maru Campos, la fecha fue recordada por todos y cada uno de los integrantes del gabinete y uno que otro empleado del gobierno estatal y por supuesto por algunos panistas.

La mandataria estatal no tuvo agenda de trabajo, así que no hubo pastel ni mañanitas públicas.

Todos aprovecharon las redes sociales para mandar una felicitación y saludos a la gobernadora por su cumpleaños número 47.

La gobernadora dio un mensaje a través de un video al panismo juarense durante el desarrollo de la Asamblea Municipal en donde se eligieron a consejeros estatales y nacionales, ahí los panistas aprovecharon para felicitarla y cantarle las mañanitas a la cumpleañera.

***

Hoy se llevará a cabo la elección de la nueva directiva del Sindicato de Salud en la cual participan dos planillas, la de Pablo Serna y compañía y la del grupo de disidentes encabezados por Verónica Castañeda.

Toda una fichita resultó Pablo Serna quien aspira a seguir en el Sindicato de Salud; comentan entre sindicalizados que Serna tiene una base federal de afanador y pertenece al sindicato desde hace 22 años; perteneció al Comité del señor Rigoberto Machado Lozoya, en donde ocupó la secretaría de Finanzas.

En su tiempo permitieron y aceptaron ante la federación que al personal químico se les regularizara y formalizó como técnicos laboratoristas; a los nutriólogos cómo dietistas; a los paramédicos cómo camilleros, a los de vacunación con estudios de auxiliares con el código de apoyo administrativos; a los trabajadores sociales como promotores de salud; a los psicólogos cómo promotores de salud.

El bono para jubilados de cien mil pesos ya no se otorgó; los médicos y demás ramas no han tenido oportunidad de participar en la profesionalización; los años de servicio en el concepto de quinquenios no se les aumenta.

Así que los sindicalizados están muy molestos con Serna quien hace lo imposible por seguir al frente de la secretaría del sindicato.

***

El lic Jorge Arturo Gutiérrez Ortiz celebró su última audiencia de juicio como juez de Enjuiciamiento Penal, luego de 14 años de rigurosa actividad de impartición de justicia.

A través de su red social de Facebook, Gutiérrez Ortiz se despidió de sus compañeros, amigos jueces y del personal de gestión y agradeció el apoyo recibido durante todo ese tiempo.

El juez anunció que seguirá otro camino; en los corrillos de Ciudad Judicial trascendió que Jorge Gutiérrez va comisionado por el Consejo de la Judicatura estatal por tiempo indefinido a realizar actividades administrativas en Ciudad Judicial de esta frontera.

***

Después de la tersa elección del rector de la UACh, este lunes será presentada ante el cuerpo de maestros de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales la terna de aspirantes a la dirección de esa institución.

Los maestros fueron convocados al claustro que se realizará hoy por la tarde en la sala audiovisual de la Facultad para presentar a los maestros Luis Francisco Martínez Ruiz, a Víctor Guzmán Ogaz y a Mario Duarte quienes pretenden dirigir a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales por los próximos seis años.

***

Molesta se vio el viernes pasado a la Regidora Mary Adame cuando el personal de Desarrollo Social y su coordinadora Eunice volvió a dejarla esperando respuesta a una petición vía oficio recibido el 01 de septiembre para el evento de entrega de tambos para recibir agua que solvente la necesidad que se tiene al no contar con el vital líquido durante el día.

Gracias a los buenos oficios se logró que en lugar de las pipas municipales, la Junta Municipal de Aguas y Saneamiento (JMAS) a través de Daniel Valles cubriera el evento y no dejar a los vecinos solo con tambos vacíos, el reclamo lo hará llega hasta el primer piso de presidencia para que en los cambios de estructura no se premien a los irresponsables y que ahora acompañe a Urquidi a la Dirección de Comercio a dejar peor de cuando estuvo mal.