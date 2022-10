Los aspirantes panistas al 2024 coincidieron en que sí se le puede ganar a Morena, tal como lo hicieron en 2021 cuando le arrancaron “el corazón” al ganar la Ciudad de México.

En el arranque de los foros “Cambiemos México ¡Sí hay de otra!” cuatro de los perfiles que el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, ha propuesto como presidenciables coincidieron en que Morena no es invencible en el 2024.

“En el 2021, ellos sacaron 20 millones de votos, nosotros casi 20, estamos prácticamente empatados. “Entonces, siéntanse ustedes seguros que en el (20)24 podemos ganar, porque, espérenme tantito, ya les arrancamos su corazón, ¡Ciudad de México”! Y el mero corazón, el tuétano: la alcaldía Cuauhtémoc, donde está Palacio Nacional y aunque no lo quieran reconocer, el Presidente está bajo territorio de ‘Va por México”, señaló Santiago Creel, presidente de la Cámara de Diputados.

Además, Creel fue el único que recibió porras de “¡presidente!”, aunque apenas duraron unos segundos, pues una de las reglas era no seguir las mismas técnicas de Morena y alejarse de las competencias internas en el aplausómetro; sin embargo, el diputado aprovechó para reiterar sus aspiraciones.

“Un buen político reprueba matemáticas, yo solo sé sumar y multiplicar, no restar ni dividir. Quiero seguir en esto hasta donde me alcance la salud, la vida, el corazón y hasta dónde me dé permiso mi querida familia. No me gustan los políticos que se cambian de camiseta, aquí estamos jefe Marko, para lo que haga falta, de raso o de capitán”.

El gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, dijo que, para él, no importa quién se quede con la candidatura, pues las campañas adelantadas impiden dar resultados.

“No importa quién va a ser el candidato o la candidata, lo que importa es que iremos en una gran alianza con la sociedad civil y con los ciudadanos, ‘oye, pero es que ya están las corcholatas’, yo lo que creo es que cuando los partidos están en campaña, lo que menos hay son resultados y hoy necesitamos dar resultados.

“Todos hemos contribuido a la división: buenos o malos, conservadores o neoliberales, fifís o chairos, eso no le sirve al país. “Me han criticado que ‘¡cómo te puedes llevar bien con éstos!’, porque México necesita equipo, ya tiene suficientes problemas, se requiere unidad y madurez, porque por encima de nuestras diferencias está el país”.

El diputado Juan Carlos Romero Hicks sostuvo que “alguien” de los cuatro panistas que asistieron al arranque de los foros ” va a tener que encabezar un gobierno de reconstrucción ante el desastre que hemos vivido recientemente”, por lo que llamó a la unidad y a retomar la fuerza de los jóvenes.

La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Maru Campos invitó a unirse para lograr que México despierte, pues, según ella, el régimen autoritario se instaló como la pandemia que se creyó que no podría prolongarse. y recordó que en su Estado han logrado triunfos contundentes contra Morena incluso en los escenarios más difíciles.

“Cuando nos tocó gobernar el municipio de Chihuahua, que ahora lo estamos haciendo por supuesto en el estado, la gente que les decía, que me decían con este diablito ‘no, ahí viene la elección, cuidado, tenemos que hacer obras relumbrón para que la gente te aplauda, para que puedas ir a los foros, para que puedas salir en el periódico’.”¿Y saben qué pasó en el 2018, en esa elección que parecía tan difícil para todos en el país? Ganamos dos a uno a Morena, les rompimos ya saben qué a Morena dos a uno; ganamos 30 mil votos más que la primera vez, eso fue en la reelección”.

Coincidieron con el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, quien envió un mensaje por video, que lo que al PAN los hace fuertes es la unidad al interior, lo cual les permitirá llegar unidos al 2024 y vencer a Morena.

Y destacaron ejemplos de las estrategias del PAN, como la seguridad en Yucatán donde los policías saben que les conviene estar con el gobierno y no con el crimen organizado.

“Saben que estas prestaciones son para los buenos. Un policía sabe que si corrompe va a tener que decirle a su hija que estudia medicina que dejará de estudiar porque ya no hay beca; y va a tener que decirle a su esposa que se salga de su casa porque el aval es el gobierno del Estado. Cuando vengan a ofrecerle algo los criminales, van a pensar en su esposa y en sus hijos, en su familia”.

Milenio