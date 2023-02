Sin pena ni día pasa la visita de “Alito” Moreno

Se desmorona “Pancho Pistolas” y se lleva al Caballo

Cruz Pérez Cuéllar de coqueto con el Partido Verde

Este fin de semana el exalcalde Héctor “Teto” Murguía acometió de manera inusual en algunos grupos de redes sociales en donde habló de alcances y bondades de su administración municipal, concretamente del Camino Real y la plaza de la Mexicanidad o la X.

Fue tan generoso en sus autoelogios que para muchos precavidos de la política local les queda muy claro que Murguía buscará la presidencia municipal, en primera instancia, por el partido guinda y de ser necesario hasta por la alianza PAN-PRI-PRD.

No faltaron los oficiosos en dichos grupos que se desbocaron en el “viva-viva” y en echar confeti a Teto Murguía.

Aunque para muchos no es nada desconocida su forma de ganar espacios en la política local. Ya veremos en las próximas semanas qué es lo que realmente tiene en mente Héctor Teto Murguía.

Lo logrará, ¿quién sabe?

****

Solo un chihuahuense saltó de gusto con la visita del perturbador Alejandro Moreno Cárdenas “Alito” a la capital del estado, se trata de Alex Domínguez actual dirigente estatal del tricolor quien le dio la más cordial bienvenida el sábado pasado a su jefe nacional.

Ni en medios de comunicación, ni en cafés políticos fue bien recibida la visita del defenestrado exgobernador de Campeche.

Hay quienes dicen que “Alito” sólo vino a gastar los pocos recursos que aún le quedan de prerrogativas al CEN del PRI; sin embargo, Alejandro Domínguez siente que ya trae en la bolsa la próxima candidatura la diputación federal plurinominal.

Por cierto, quien ya se siente de salida es Hiram Hernández Cetina, pues para variar fue una vida insustancial y sólo para satisfacer apetitos muy personales.

****

Tratando de llamar la atención a costa de lo que sea, el diputado Francisco Sánchez dirigente del Movimiento Ciudadano (MC) en Chihuahua, toma y retoma todos los asuntos que su pequeñez mental le hacen ver con posibilidades de tener un impacto positivo en la sociedad.

En una luz de conciencia, el legislador ya advirtió que su mandato estatal del MC esta por concluir y no haya de cual brasa ardiendo se agarra para permanecer en el candelero político.

Bien le haría al diputado tomarse unas pastillas de “ubicatex” para que no ande derrapando con temas ya muy masticados y que nada le ayudarán a su ya defenestrada figura política.

Su petición ante el gobierno federal de que no se aplique la tarifa de primavera-otoño de la CFE sólo abona en el vacío, ya que ni su líder nacional Dante Delgado ha dicho esta boca es mía.

****

El alcalde Cruz Pérez Cuéllar anduvo muy activo este fin de semana en actividades políticas, pero no precisamente en Morena, sino en el Partido Verde; acudió a los eventos de los nombramientos de los responsables de las coordinaciones municipales del PVEM en Chihuahua y Parral.

El sábado acudió a la toma de protesta de Jorge Esqueda como coordinador municipal del Partido Verde Ecologista de México, aliado indiscutible de la 4T; en ese vento estuvo Paty Borunda, secretaria general del PVEM en el estado, así como Javier Herrera, secretario de Organización del CEN verde-ecologista, y el delegado nacional Ricardo Colorado.

Posteriormente el domingo estuvo en Parral en donde Darío Luna asumió a la coordinación municipal. La que también acudió con los verdes fue la diputada Andrea Chávez.

A nivel nacional todavía existe la posibilidad de que el Partido Verde vaya en alianza con Morena, y de esa manera le sume a la balanza crucista para hacerle contrafuerza a la corriente morenista que prefiere a Juan Carlos Loera como candidato a la presidencia municipal de Juárez.

Tal vez por eso el coqueteo de Pérez Cuéllar con el verde.