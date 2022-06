Un total de 120 niños y jóvenes participaron en la cuarta edición del Torneo Municipal de Ajedrez 2022, llamada “Por la Medalla del Día del Padre”, que organiza el Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Educación.

El torneo se realizó en el centro recreativo del DIVERSNTE, en el fraccionamiento Riberas del Bravo, donde los asistentes participaron en las categorías: Abierta, Reserva-1500, Infantil Sub 18, Infantil Sub 16, Infantil Sub 14, Infantil Sub 12, Infantil Sub 10, e Infantil Sub 8.

El evento se desarrolló por varias horas y al concluir, los tres primeros lugares de cada categoría recibieron un premio en efectivo, además cada participante recibió un reconocimiento y medallas.

Esta cuarta edición se llevó a cabo de manera presencial, ya que las tres anteriores fueron de forma virtual.