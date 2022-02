A Guevara le cae el 20 después de 4 meses

Muy mal le fue al presidente esta semana

Loera le juega al mártir como AMLO

Fuertes reacciones en contra del SUTM

Tomarán protesta organización México Republicano

Ya pasó una semana del compromiso que realizó el secretario de Desarrollo Urbano y Ecología del Gobierno del Estado de Chihuahua, Gabriel Valdez Juárez, para que iniciara el plan piloto del BRT 2 en su tramo del Aeropuerto a San Lorenzo y a la fecha no ha cumplido.

El funcionario ha hecho un gracioso mutis y no ha dicho ni siquiera el porqué del atraso que pinta para que se prolongue por muchos días o hasta por semanas.

También ya salió a relucir todos los daños que las empresas constructoras con la supervisión del gobierno estatal le causaron daños al alumbrado público municipal; por ahí dicen que se causaron estropicios al sistema de semáforos.

En el trayecto del BRT 2 coexistirán algunos semáforos del municipio y otros que fueron adquiridos por el gobierno del estado que están siendo instalados por la empresa Cactus que tiene su base en Chihuahua.

Tampoco ha informado el secretario Valdez si ya recibieron las obras, ya que muchas secciones del carril confinado y de los camellones ya tienen daños o no han sido concluidos al cien por ciento.

Ojalá que la próxima semana que regrese la gobernadora de la península ibérica y ordené que le rinda cuentas a los ciudadanos de Juárez que son los mandantes de estos funcionarios.

**

Después de un año de penumbras de la columna vertebral vial de la ciudad comprendida por la avenida Tecnológico, la Paseo Triunfo y 16 de Septiembre, el secretario de Servicios Públicos municipales Ernesto Guevara vio la luz.

Hasta este mes dio a conocer que las obras del BRT 2 causaron destrozos en el sistema del alumbrado público, y que por eso diferentes tramos de esta importante red vial no tienen alumbrado público

Indicó que los daños tienen una cuantía de 1.5 millones de pesos que según dice, pagará el gobierno del estado en especie.

Qué los juarenses no merecen estar informados del porqué de estas graves deficiencias en las luminarias; en este tema fueron omisos en su momento la administración “cabadista” y ahora Ernesto Guevara que ni siquiera ha podido fijar una fecha para que toda esa sección de alumbrado público pueda funcionar al cien por ciento.

Se le siguen acumulando los prietitos en el arroz a la Dirección de Servicios Públicos municipales.

**

Esta semana que recién concluyó un periódico de circulación nacional dio a conocer una encuesta de aprobación del presidente Andrés Manuel López Obrador; se vio como resultado entre septiembre y principios de enero de 2022 bajó de un 67 a un 60 por ciento de aprobación.

Lo que ya habla que en palacio nacional tienen sus radares apuntando en todas direcciones para conocer los motivos de la caída de la afectación presidencial.

Y por si esto fuera poco, esta semana el INEGI dio a conocer que los últimos dos trimestres del 2021 se tuvieron decrecimientos del PIB, lo que habla de una recesión económica técnica.

En el tema del combate a la corrupción y de su famosa frase de que no “somos iguales de corruptos” salió a relucir la casita morena que usufructuó su hijo José Ramón y su esposa en Houston, Texas y que le fue prestada por un alto ejecutivo de la empresa Baker Hughes quien unos días antes del préstamo había recibido un contrato por 85 millones de dólares por parte de Pemex.

También cabe destacar que Carolyn Adams, la nuera de López Obrador, es una bróker de grandes empresas petroleras en Houston.

Latinus sacó a relucir todos estos datos que se reducen a un conflicto de interés o tráfico de influencias similar a la casa blanca de peña nieto.

El presidente ha estado tan molesto estos días que en las Mañaneras solo atiene a decir un complot de los liberales y de los “fifis”, por lo que trata de aparecer como un mártir de la política.

**

A propósitos de mártires, quien ha tratado de utilizar los días de baja temperaturas para decir que, a pesar de ello, se sigue vacunando a la gente contra el Covid-19, es el factótum Juan Carlos Loera.

El superdelegado ha tratado de emular al presidente de la república cuando trata de hacerse parecer como un mártir de las vacunas y que sigue trabajando a pesar de las fuertes heladas que han azotado a la región.

Como si los chihuahuenses no supieran las grandes fallas que ha tenido el superdelegado en ese y en todos los temas que le ponen en las manos.

**

Los sempiternos dirigentes del Sindicato Único de Trabajadores del Municipio, Héctor Cano Villela y Arturo Silvadoray no sienten lo duro, sino lo tupido; y es que las protestas apenas empiezan, ya que el servicio médico de los empleados municipales pasó de Guatemala a Guatepeor.

Nos comentan que, entre otras quejas, la empresa Adaca Medical y su gran “call center” consta de solo dos telefonistas y su centro de atención y enlace es un individuo con una laptop.

También dicen que medio habilitaron sólo 6 consultorios con una mini sala de espera y que carecen de los más elemental en cuento equipo instrumental y material médico.

Y a quien le ha tocado ir a las clínicas a las que manda el regidor Víctor Talamantes y el doctor David González Mocken, no tienen la capacidad que requieren los casi 25 mil derechohabientes y para que lo invian y autoricen a Star Médica es mucho el burocratismo.

Las quejas en la medida que avanza el tiempo irán creciendo y a esto tendrán que responder los líderes sindicales y la directora de salud Dafne Santana.

***

Con la intención de tener presencia en Ciudad Juárez, la organización política México Republicano conformará una dirigencia local ya que en el estado de Chihuahua vaya agarrando forma, principalmente en Ciudad Juárez.

El instituto México Republicano estará este sábado toman protesta al comité municipal, encabezado por el médico Enrique Romanillo Leyva que será el delegado municipal.

El dirigente a nivel nacional México Republicano es el chihuahuense Juan Iván Peña Neder y el dirigente estatal es Juan Carlos Hernández Mendoza.

Ya lo dijo entre semana el médico Romanillo Leyva que esta organización está abierta para los ciudadanos que ya están cansados de la corrupción y de los malos gobiernos a nivel nacional.

Será hoy a las 10 de la mañana en el un hotel de la localidad que se lleve a cabo la ceremonia de toma de protesta del comité municipal, para ello fueron convocados los representantes de los medios de comunicación.