-Buscan mejorar trato a los adultos mayores

En la segunda sesión ordinaria del Consejo Consultivo Municipal del Adulto Mayor (CCMAM) se acordó que en la próxima reunión se pedirá la participación de Ricardo Tuda, titular de la oficina de Transporte Público en la zona norte, para presentarle una serie de propuestas para mejorar el trato a los adultos mayores que son usuarios del servicio.

La señora Sara Ortiz Soto, de la “Organización de Grupos de Personas Mayores”, mencionó que existen muchas quejas por parte de las personas que ella representa, donde los operadores del servicio no respetan los asientos designados para los adultos mayores, no les tiene paciencia, los insultan y en ocasiones no se detienen para que ellos suban, pues saben que solo pagan la mitad de la tarifa.

Por su parte, Yair Hernández, primer visitador de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en esta ciudad, indicó que el marco operativo existe, pero hacen falta cursos de sensibilización y capacitación para los operadores, aunado a que ya se contempla anexar a la Ley de Transporte Público la certificación de los choferes.

Por ello, se determinó que en la próxima reunión del consejo se tenga la participación de Ricardo Tuda para exponerle las quejas y sugerencias para mejorar el servicio que se da a los adultos mayores.

Durante la reunión de este día se tuvo la participación del oncólogo, Martin Alfredo Alvídrez Villarreal, quién expuso el tema de “Biomagnetismo Médico y Bioenergética Avanzada”, que estudia, detecta, clasifica y corrige alteraciones del PH en el ser humano.

Señaló que a través de este sistema se pueden tratar diversas enfermedades infecto-contagiosas, metabólicas, disfuncionales, autoinmunes, crónico-degenerativas, psico-emocionales y tumorales.

La intención es brindar a las personas adultos mayores otra alternativa en cuestiones de salud, sobre todo en tratamientos de cáncer y diabetes.

En esta segunda sesión ordinaria del Consejo Consultivo Municipal del Adulto Mayor participaron el presidente Pablo Ortega Herrera, las regidoras Alma Arredondo y Karla Escalante, así como los representantes de los regidores Jorge Bueno, Vanessa Mora, Víctor Manuel Talamantes, Enrique Torres, Tania Maldonado y Pedro Matus.

Además participó el primer visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Yair Hernández; el director de Derechos Humanos del municipio, Santiago González Reyes y representantes de otras dependencias estatales y municipales, universidades y asociaciones civiles.