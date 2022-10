La Dirección de Derechos Humanos e Igualdad de Género y el Instituto de Formación y Actualización Judicial, llevaron a cabo la conferencia “Derechos Humanos de Personas con VIH en México”, en la que se destacó que “a pesar de los avances en el ámbito médico, la sociedad no ha evolucionado, sigue estigmatizando y discriminando a las personas que padecen de este Virus”.

Flor Corral Requejo, directora de la DDHIG del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, comentó que “hablar de Derechos Humanos es también hablar de una vulnerabilidad a la que socialmente se les expone, el estigma, así como todas estas condiciones de salud y lo que ha hecho necesario enfatizar una serie de derechos constitucionales, se suman a los compromisos internacionales en la lucha contra el sida que amparan los derechos de las personas con esta enfermedad”.

Como parte del quinto Programa anual de actualización en Derechos Humanos y Género, el ponente Julio César Cervantes Medina, abogado especialista en derechos humanos, habló de que a finales del 2020 alrededor de 79.3 millones de personas habían adquirido VIH en todo el mundo. De este universo también existe un porcentaje muy alto de personas que han perdido la vida por esta condición de salud, el 35 por ciento todavía se encuentran con vida, alrededor de 36 millones son adultos y 1.7 son personas menores de 14 años.

En el mundo el 53 por ciento de las infecciones están en mujeres y niñas, del número total de personas que viven con VIH solo el 85 por ciento conocían su condición, el resto no tenían idea de que viven con la enfermedad.

“Esto quiere decir que, si una persona no conoce su estado serológico, entonces, no puede acercarse a los sistemas de salud a recibir atención y su salud corre un riesgo muy grave de descubrir que vive con esta infección justamente en un estado avanzado”, externó Cervantes Medina.

Agregó que muchas personas llegan a los sistemas de salud con una enfermedad bastante avanzada debido a la infección y a que no conocían su estado serológico.

En México tenemos un registro epidemiológico en el cual se cuentan con 341 mil 313 personas diagnosticadas viviendo con VIH desde 1983. De este universo 278,599 son barones y 62,714 son mujeres. A como se cree que la pandemia del VIH es una afectación a los hombres, en este momento son 8 barones por cada 2 mujeres que padecen esta enfermedad.

Por el momento 213,269 personas están viviendo con VIH actualmente en nuestro país, personas diagnosticadas sin abarcar las personas que no tienen idea que tienen VIH.

En Chihuahua son 9,570 personas las que tienen VIH, el 2.8 por ciento a la pandemia general dentro del país.

“¿Que son los derechos humanos?, son todas aquellas leyes e instituciones creadas con la finalidad de sustentar en la dignidad humana una serie de libertades y derechos por medio de los cuales se pueda impulsar el desarrollo de todas las personas, los derechos humanos encuentran su sustento en la dignidad humana”, dijo el abogado especialista en derechos humanos.

Mucho más allá de las leyes, las normas o los reglamentos, los derechos humanos fueron una idea de la igualdad, una idea de la filosofía donde podemos encontrar en todas las personas eso que nos hace iguales a pesar de nuestras diferencias que se llaman dignidad, indicó.

Durante la charla se recalcó que a pesar de los avances en el ámbito médico que ya no afecta de alguna manera drásticamente la calidad de vida, la sociedad no ha evolucionado en el mismo grado o en el mismo sentido.

El evento se realizó de manera virtual gracias al Tribunal Superior de Justicia, el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, el Instituto de Formación y Actualización Judicial, así como la Dirección de Derechos Humanos e Igualdad de Género.