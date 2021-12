By

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no se debe de penalizar la decisión de los consejeros del INE que votaron por suspender la revocación del mandato; señaló que debe ser el Tribunal Electoral de la Federación (TEPJF) y el Poder Judicial quienes resuelvan.

Aseguró que los consejeros electorales cometieron un error y lo tendrán que reconocer y rectificar porque se opusieron a un mandato constitucional y actuaron de manera antidemocrática.

En conferencia de prensa, señaló que la demanda, que fue presentada por el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, ante la FGR en contra de los consejeros, sirve para que tengan más excusas, demoren más el proceso y no cumplan con su responsabilidad.

“Yo pienso que debe ser la Corte, el Poder Judicial, tanto el Tribunal Electoral como el Poder Judicial que resuelva, no penalizar nada. Yo creo que cometieron un error y lo tendrían que reconocer porque se pusieron a un mandato constitucional y actuaron de manera antidemocrática, pero en política hay que saber rectificar, no caer en la autocomplacencia, no aferrarse.

“La Corte ya dio un fallo para que continúe el proceso de revocación de mandato, que se cumpla con eso, porque lo establece la Constitución, que es la ley de leyes, y lo demás no lo considero conveniente”, dijo.

Ayer, las y los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) calificaron de “muy preocupante” que el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, pretenda convertir “un diferendo legal en una persecución penal”, con denuncias ante la FGR contra quienes votaron a favor del acuerdo para suspender el ejercicio de revocación de mandato.

Ante ello, rechazaron las denuncias penales contra cualquiera de las y los consejeros, así como toda forma de intimidación y vulneración de su autonomía.

Los consejeros suscribieron un posicionamiento en donde afirmaron que las diferencias de criterio, no deben ameritar la persecución penal, sobre todo, cuando quienes las adoptan han explicado públicamente los motivos de su decisión.

Esta mañana, López Obrador señaló que en su carácter de titular del Ejecutivo le da mucho gusto que se lleve a cabo la renovación de mandato y que participen todos.

Afirmó que se reunieron 10 millones de firma para apoyar la solicitud de revocación de mandato y que incluso se sobrepasó lo que exige la ley.

Añadió que será ahora el INE quien revise que las firmas sean auténticas.

