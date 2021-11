By

Los familiares de seis niños y tres mujeres mormones asesinados por el crimen organizado en el estado de Sonora, fronterizo con Estados Unidos, mantienen firme su petición de justicia al cumplirse este jueves dos años de la masacre.

Adrián LeBarón, padre de Rhonita Miller, asesinada junto a sus gemelos de apenas ocho meses de edad, dice que se mantiene en búsqueda de una justicia que no llega y que no sabe si llegará.

“Ha sido un largo proceso, pero creo que a mí nadie me hace justicia, lucho para que me den calidad de víctima y hoy exponemos que estamos caminando hacia la justicia”, dijo LeBarón a Efe.

“En México la justicia es un caminar, no es un objetivo, en este país no se llega a la justicia y así funciona, es nuestra idiosincrasia y el sistema de Gobierno. El acceso a la justicia no existe en este país, está muy lejos”, añadió LeBarón, quien alza la voz por su familia, pero lo hace además por las familias Langford, Ray, Miller y Johnson, que también resultaron afectadas.

En el acto conmemorativo “Duelo y Esperanza por México” en el Monumento a la Revolución, en el centro de la Ciudad de México, LeBarón, en compañía de familiares que viajaron desde Colorado, Utah y Minnesota (Estados Unidos), encendió decenas de velas a manera de homenaje.

El 4 de noviembre de 2019, hombres armados con rifles de asalto dispararon en una emboscada en la sierra entre los estados de Sonora y Chihuahua, en el norte de México, contra tres camionetas en las que viajaban mujeres y niños que salieron de la comunidad La Morita en el municipio de Bavispe hacia la comunidad mormona de LeBarón.

Según una de las versiones oficiales, en el ataque un grupo criminal confundió a las familias con sus rivales, dejando a tres mujeres y seis niños muertos.

Para el activista Julián LeBarón exigir justicia en México “es una pesadilla y no es que haya poco acceso sino que no hay justicia, la impunidad para fines prácticos es al 100 por ciento”, expresó a Efe.

Aunque el caso ha mostrado avances, para la familia LeBarón resulta inexplicable la falta de sentencias.

Este jueves, la Fiscalía General de la República (FGR) de México ratificó en un comunicado que suman 24 detenidos y precisó que cinco han sido acusados de “homicidio calificado, tentativa de homicidio, y daños y participación directa en los hechos”.

Además, el organismo detalló que todos los detenidos se encuentran vinculados a proceso y nadie ha obtenido libertad.

Este mismo día el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, preguntado sobre el tema en su habitual conferencia matutina desde el Palacio Nacional dijo que se ha avanzado en la investigación.

“Lo que puedo decir es que están detenidos los responsables, que se hizo justicia en este caso lamentable de los niños y las señoras que perdieron la vida en Bavispe”, sostuvo el mandatario.

“Es ridículo que digan que hay justicia nosotros hemos andado por todo el país y hemos conocido a miles de víctimas y nunca llegan a la sentencia porque nuestro sistema de justicia está diseñado para garantizar la impunidad”, expuso Julián LeBarón.

Para los LeBarón si el Presidente, el Fiscal General, Alejandro Gertz Manero, y demás personas dicen que le están haciendo justicia a la familia, está bien, pero seguirán exigiendo.

“El caso está 100 por ciento en la impunidad no ha habido un sentenciado en la masacre de mi hija y el que los metan a la cárcel para mí no es suficiente”, expuso Adrián LeBarón, quien, en julio, junto con su hermano, pidió al Gobierno de México y al de Estados Unidos no dejar de investigar el caso, el cual, dijeron en aquel momento, “está lejos de resolverse”.

