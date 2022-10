El Gobierno de los Estados Unidos emitió un mensaje para aquellos venezolanos que tengan la intención de viajar a los Estados Unidos, exhortándolos a no acudir de manera ilegal ya que serán regresados a México.

En su mensaje señaló que, aquellos venezolanos que vengan a la frontera con Estados Unidos serán regresados a México. No se les permitirá ingresar. Ya está funcionando un nuevo proceso que les permite hacer una solicitud por internet para viajar por avión a los Estados Unidos desde donde se encuentran. Esa es la ÚNICA manera de entrar.

Sigan el nuevo proceso. No vengan a la frontera con Estados Unidos. Serán regresados a México. Y si entran de manera irregular a los Estados Unidos, a México o a Panamá, no podrán participar en este nuevo programa libre de peligro. No se arriesguen. No se lancen al peligroso viaje, nada más para que los envíen de regreso.

Quédense donde están, conserven su pasaporte en buen estado, y visiten uscis.gov/es/venezuela para obtener más información sobre cómo pueden entrar de manera legal a los Estados Unidos mediante este nuevo programa.