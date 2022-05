By

El diputado Omar Bazán Flores solicitó a la Secretaría de Salud Federal que tome las previsiones necesarias para evitar la propagación de la viruela del mono en México, ante los casos que ya se han iniciado a presentar en varios países.

Explicó que aunque el reporte de las autoridades federales señala que no existen casos registrados en nuestro país hasta el momento, será importante que todas las instancias de salud en México estén atentas ante cualquier caso o sospecha que pudiera llegar a los hospitales o centros de salud.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), informó que trabajan para comprender mejor el alcance y la causa de un brote de viruela símica. El virus es endémico en algunas poblaciones animales en varios países, lo que produce brotes esporádicos en la población local y los viajeros.

Según la instancia internacional, los brotes recientes notificados en 11 países hasta el momento son atípicos, ya que se presentan en países sin endemicidad.

Especialistas en el tema, mencionan que los síntomas de la enfermedad pueden incluir fiebre, dolores de cabeza, erupciones cutáneas en todo el cuerpo, inflamación de los nódulos linfáticos y cansancio muscular, por lo que recomiendan a quienes desarrollen estos síntomas consultar a profesionales sanitarios, aislamiento en el domicilio y evitar el contacto físico con otras personas.

Bazán Flores pidió al sector salud estar preparados ante la posibilidad de que la viruela del mono llegue a México, para que de ser así, se actúe de maneta inmediata para contener su propagación.

“Mi llamado al sector salud no es para estigmatizar ni alarmar a la población, si no para que las autoridades se preparen ante un problema de salud que está comenzando a tomar fuerza en el mundo y que en un momento determinado también podría afectar a México”, afirmó.

El legislador expuso que la Secretaría de Salud Federal e incluso, las dependencias estatales y municipales del ramo, aún están a tiempo de implementar estrategias y acciones preventivas para evitar que el virus del mono llegue o impacte de manera importante a los mexicanos.