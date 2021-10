Un pastor desató críticas en redes sociales luego de pedir dinero a feligreses asegurando que esto podría “acelerar” la llegada de Jesús.

Durante un evento religioso para recaudar fondos, Jesse Duplantis expresó que “dar dinero a los pastores y sus ministerios” es una forma de invertir en la gloria eterna.

“Honestamente creo que la razón por la que Jesús no ha llegado ya a la Tierra es porque la gente no está dando a Dios lo que le tiene que dar. Cuando lo entiendes, se puede acelerar el tiempo”, expresó el pastor.

El hombre, quien reside en Louisiana, Estados Unidos, es conocido por emitir este tipo de comentarios. Y es que su iglesia está basada en el “evangelio de la prosperidad”, la cual indica que Dios favorecerá a los fieles que compartan sus riquezas terrenales.

“Realmente creo esto, si la gente llamara a este número y pusiera esta victoria en todo el mundo, cada voz disponible, cada salida disponible, el Padre diría ‘Jesús, ve a buscarlos'”, expresó el pastor.

No es la primera vez que el pastor es exhibido por este tipo de comentarios, pues en 2018 pidió donaciones a sus fieles para comprarse un avión privado con un valor de 54 millones de dólares.

Participating in a "Victorython" fundraiser for Kenneth Copeland's ministry, right-wing pastor Jesse Duplantis brags about being a multi-millionaire with his own private plane while telling viewers that they can "speed up" the return of Christ by donating. pic.twitter.com/3VE6sETWBB

— Right Wing Watch (@RightWingWatch) September 22, 2021