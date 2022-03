By

En un extraño discurso, el expresidente Donald Trump sugirió una solución novedosa a la crisis en Ucrania: colocar banderas chinas en los aviones de combate estadounidenses y enviarlos a “bombardear Rusia”.

El expresidente propuso el ataque de falsa bandera literal durante una recaudación de fondos republicana en Nueva Orleans el sábado, donde habló durante 84 minutos.

“Y luego decimos, China lo hizo, nosotros no lo hicimos, China lo hizo, y luego comienzan a pelear entre ellos y nos sentamos y observamos”, dijo Trump a una multitud de donantes republicanos que se reían entre dientes, según The Washington Post.

La invasión rusa de Ucrania ha durado ya tres semanas. La ONU ha calculado que al menos 227 civiles ucranianos han muerto y más de 1,2 millones han huido del país.

El mes pasado, Trump calificó la invasión de “genialidad” y elogió al líder de Rusia, Vladimir Putin, como “inteligente”, “listo” y “brillante”.

“Quiero decir, se está apoderando de un país con sanciones por un valor de dos dólares”, declaró el expresidente el 23 de febrero. “Yo diría que eso es bastante inteligente”.

El sábado, Trump adoptó un tono diferente.

“¿Todas estas naciones se quedarán de brazos cruzados y verán cómo tal vez millones de personas son masacradas mientras continúa el ataque?”, preguntó, según CBS News. “¿En qué momento los países dirán: ‘No, no podemos aceptar este crimen masivo contra la humanidad?’ No podemos dejar que suceda. No podemos dejar que siga pasando”.

El republicano también dijo que si él todavía fuera presidente en lugar de Joe Biden, Putin nunca se habría atrevido a invadir Ucrania.

“Nadie ha sido nunca más duro con Rusia que yo”, aseveró Trump.

Durante su presidencia, Trump elogió repetidamente a Putin, se puso de su lado contra sus propias agencias de inteligencia en una conferencia de prensa pública y demoró un paquete de ayuda militar a Ucrania mientras exigía una investigación pública del hijo de Biden, Hunter.

En el discurso del sábado, según la transcripción del Post, el expresidente también elogió al dictador norcoreano Kim Jong Un, repitió la mentira de que ganó las elecciones de 2020, calificó el calentamiento global como un “engaño” y se refirió al congresista demócrata Adam Schiff como un “cabeza de sandía”.

Independent