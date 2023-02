Viviana Salgado, quien estuvo presa en Santa Martha Acatitla tras ser acusada del delito de ataques a las vías de comunicación del Metro, exigió la reparación del daño psicosocial y económico, así como una disculpa pública por parte de las autoridades del gobierno de la Ciudad de México.

A través de un mensaje a medios difundido por su asesoría legal, Salgado afirmó que enfrenta secuelas familiares, económicas, sociales y de salud, por lo que pidió a la Comisión de Derechos Humanos local investigar el abuso y violación de sus garantías.

“Por esa situación mi familia y yo ya no queremos usar el Metro, porque me dejaron muy dañada con este problema que me acusan de haber saboteado el Metro y pues sí estoy muy dañada. Soy una persona sin estudios y a lo mejor el gobierno se aprovecha de mi capacidad de estudios, que no sé cómo defenderme ante ellos. Una mujer humilde que no tiene estudios, no me sé mis derechos humanos, que como mujer me valgo mucho, como ama de casa”.

“Me dañaron mucho, me quisieron agarrar como prueba de sabotaje al Metro para quitarse de culpa de todo lo que pasa en el Metro, y pues esto me dejó muy dañada, tanto como a mí como a y mi familia”, expuso Viviana Salgado.

El pasado 27 de enero, un juez de control concluyó el proceso penal que enfrentaba Viviana por el delito de ataques a las vías de comunicación, después de que fue detenida por policías capitalinos, debido a que se le cayeron unas aspas de plástico a las vías del Metro.

“Y pues yo pido que se haga justicia con este gobierno. La verdad yo soy una mujer enferma de la presión y con este problema pues me he puesto un poco más mal. Y pues yo pido justicia, justicia por lo que me hicieron”, destacó Salgado.

Teófilo Benítez, asesor jurídico de Viviana Salgado, destacó que el Poder Judicial mostró sensibilidad y aceptó el desistimiento de la Fiscalía que pretendió, en un inicio, ir a un proceso penal, sin las pruebas necesarias para imputar a Viviana Salgado.

El penalista pidió a Nashieli Ramírez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, asumir su función de proteger a las víctimas del abuso del poder.

Telediario