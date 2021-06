La llegada masiva de sargazo a las playas de Mahahual, con un olor nauseabundo debido a la combinación de peces muertos y el ácido sulfhídrico que desprende el alga en descomposición, ya alarmó a empresarios, que pedirán a los gobiernos que se decrete emergencia sanitaria para su inmediata atención, afirmó Rodolfo Espadas Iste, vicepresidente de la Asociación de Empresarios de Costa Maya.

En entrevista para La Jornada, el empresario lamentó que el poco turismo con que cuentan acortó sus vacaciones, incluso, los mismos visitantes, antes de partir, han manifestado su desagrado por el mal olor y las playas llenas del alga.

Espadas Iste afirmó que ya se tenía conocimiento con suficiente tiempo del problema que se avecinaba —y es similar al de 2018—, pero que no se realizaron las medidas preventivas necesarias para evitar una nueva inundación de esa macroalga.

Señaló que el gobierno municipal no colocó los anclajes para sostener las barreras anti sargazo que se instalarían para ese fin, e incluso, que los barcos sargaceros de la Secretaría de Marina no pueden hacer nada porque el alga no se contiene en ningún punto y llega íntegra a las costas, en donde no hay capacidad humana para trasladarla al lugar de disposición final que fijó el gobierno municipal.

Explicó que en el sitio en donde se ubican los arrecifes, enfrente del malecón, los empresarios colocaron barreras artesanales, que sí han dado resultados, pues es poco el sargazo que llega, por lo que sí tienen capacidad para limpiarlo a diario.

Expuso que en el resto de la costa, cada empresario cuyo local cuenta con playa al frente limpia el litoral que le corresponde, pero en cuestión de horas ya están igual de saturadas, y no hay manera de mantener las áreas en buen estado.

Sostuvo que aunque el turismo que llega está recortando sus vacaciones, el verdadero problema vendrá a fin de mes, cuando el turismo de cruceros regrese al puerto, luego de más de un año de ausencia debido a la pandemia de covid 19.

El empresario afirmó que Mahahual tiene diversos atractivos turísticos como es su zona arrecifal, la cual es un lugar idóneo para la pesca, y sobre todo, de gran tranquilidad y seguridad.

La Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), informó que en días pasados autoridades que trabajan coordinados con la Secretaría de Marina, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), visitaron la zona norte de Quintana Roo, en donde explicaron los procedimientos necesarios que se deben llevar a cabo a partir de las prácticas actuales en las actividades de desembarque, acopio, manejo y disposición del sargazo.

