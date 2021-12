La esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán, Emma Coronel Aispuro, conoce el manejo del Cártel de Sinaloa y puede dar mucha información sobre los sobornos a las autoridades mexicanas y podría declarar en contra de Genaro García Luna, dijo en entrevista Mike Vigil, exagente de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).

“Ella puede dar mucha información sobre oficiales a los que el Cártel de Sinaloa les estaba pagando sobornos, información de otros miembros presos del cártel, posiblemente va a declarar en contra de García Luna, ella conoce a muchos oficiales que estaban apoyando y protegiendo al cártel, estoy hablando de oficiales de alto rango que pueden llegar hasta el máximo nivel”, dijo en entrevista para el programa “Los Periodistas”, conducido por Alejandro Páez y Álvaro Delgado en el canal de YouTube de SinEmbargoAlAIre.

Emma Coronel Aispuro, de 31 años, fue condenada este martes a tres años de cárcel por un tribunal estadounidense en Washington, tras haber admitido el pasado junio que colaboró en el imperio de drogas de su marido y declararse culpable de tres delitos.

Además de los 36 meses de cárcel (de los que se le reducirán los que ha cumplido desde su arresto en febrero pasado), fue condenada a cuatro años más de residencia vigilada y a pagar 300 dólares de multa, en lugar de los 1.5 millones de dólares que sugirió la Fiscalía.

La Fiscalía también había sugerido al juez que se le impusiera una sentencia de cuatro años de prisión y cinco más de libertad vigilada, pero la sentencia quedó en tres años, por lo que Mike Vigil cree que Coronel colaboró con las autoridades de Estados Unidos.

“En realidad yo estoy sorprendido que le dieron nada más tres años a Emma, los fiscales habían recomendado cuatro años, pero el juez no siguió con esa recomendación y los tres años es mínimo”, consideró el exagente de la DEA. “Las acusaciones formales dictaban mínimo 10 años y hasta una cadena perpetua, entonces haciendo un análisis yo creo que colaboró con los Estados Unidos porque la sentencia se la iban a dictar en junio de este año y se la pospusieron hasta noviembre, le querían dar tiempo para colaborar más con el Gobierno de Estados Unidos”.

Coronel, que asistió cada día al juicio de su marido en 2019 en Nueva York vestida con lujosos accesorios, escuchó su sentencia luego de haber perdido perdón y asegurar que se siente “avergonzada” por sus actos. También pidió al juez que no fuera duro al sentenciarla.

“Sé que para usted puede resultar difícil ignorar que soy la esposa de Guzmán y tal vez se sienta en la obligación de ser más duro, pero le ruego que no lo haga”, dijo Coronel en español.

Mike Vigil refiere que Emma Coronel no es una persona inocente, que ella estuvo al tanto cuando “El Chapo” se escapó del penal del Altiplano, que actuaba como mensajera del Cártel de Sinaloa.

“Ella era la mensajera entre ‘El Chapo’ y el resto del Cártel de Sinaloa cuando ‘El Chapo’ estaba en el penal del Altiplano. Puede dar información de los personajes que lo apoyaron para escaparse de esa prisión, tenía que tener los planos y aparte de eso había un procedimiento donde era necesario de cambiar a los prisioneros de celda a celda y evitar el escape”, señaló.

“Para lograr un escape como el de ‘El Chapo’ tienes que tener a personajes de alto rango en el Gobierno”.

Sobre el juicio de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, destacó que fue pospuesto porque ahora los fiscales tienen casi un millón de documentos que están revisando, pero considera que las pruebas en su contra deben ser sólidas.

“Yo creo que los fiscales son muy conservadores, entonces ellos jamás van a tomar un caso débil, si las declaraciones son basadas en lo que dijo ‘El Rey’ Zambada van a tener bastante dificultad para comprobarlas, a mí me suena como una ilusión”, detalló al señalar que los testigos deben comprometerse a decir la verdad. “Por ejemplo, Jesús Zambada tiene que firmar un documento que dice que si los agarran mintiendo ya con eso no hay trato para reducir la sentencia”.

“‘EL MENCHO’ ES UN TUMOR PARA MÉXICO”

Sobre los cárteles de la droga en México, el exagente de la DEA aseguró que son dos los que tienen en alerta a Estados Unidos: El Cártel de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación (CJNG), de este último destaca una preocupación porque su líder Nemesio Oseguera Cervantez, alias “El Mencho”, es un personaje sanguinario.

“‘El Mencho’ ha creado un cártel que funciona como una organización paramilitar, tiene uniformes, armamentos, carros blindados, pero él es una persona sanguinaria, que mata porque le gusta y para nosotros nos estamos enfocando en él porque está generando la violencia que existe en México, ha entrado a Guanajuato, Zacatecas, Michoacán, han forzado a la ciudadanía.

‘El Mencho’ es un tumor para México”, aseguró.

Sobre la actuación del Presidente Andrés Manuel López Obrador en el combate al crimen organizado, Mike Vigil mencionó que su política de abrazos no balazos está generando más impunidad.

“Cuando me enteré que López Obrador había ganado la Presidencia me dio gusto, pero hay ciertas políticas que para mí son muy malas y la política contra el narco de abrazos no balazos no está funcionando, los cárteles en este momento están trabajando y funcionando con una impunidad total, violan diario el imperio de la Ley, el Presidente no solo debe dirigirse a las cabecillas, debe desarticular todo el cártel, los componentes que lavan dinero, los sicarios”, indicó.

SinEmbargo