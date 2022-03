En Zacatecas, siete oficiales acusaron fueron despedidos como represalia por manifestarse, hace dos semanas, para exigir mejores condiciones laborales. En consecuencia, la policía estatal se fue a paro total e indefinido.

Bajo petición del anonimato por temor a represalias, los policías informaron que se iban a manifestar y que buscaban dialogar el gobernador David Monreal.

“Solicitamos la presencia del gobernador, no vamos a hablar con el subsecretario. Tenemos un pliego petitorio con la minuta firmada por el subsecretario y el secretario y nos incumplieron todos los acuerdos, lo único que hicieron fue darnos uniformes y despidieron a siete compañeros, de los cuales cinco estuvieron en la mesa de diálogo. Nos despidieron”, acusaron los oficiales.

Los policías rompieron relaciones con el secretario de Seguridad Pública del estado, Adolfo Marín Marín, e indicaron que no volverán a trabajar hasta que el funcionario sea separado del cargo.

“Solicitamos la renuncia del secretario de Seguridad Pública, estamos solicitando que nos den firmadas las bajas de los señores que nos hostigaban. Pedimos la baja y los señores siguen controlando, siguen hostigando a los compañeros afuera de sus casas. No vamos a hablar con nadie más que con el gobernador y que el gobernador venga, nos de la cara y que cumpla. No nos vamos a mover, nos están apoyando todos los compañeros, es un paro indefinido, si el gobernador no nos responde hoy, no nos vamos a mover”.

Los policías estatales señalaron que perdieron la confianza en sus mandos, a quienes acusan de realizar actividades sospechosas en zonas controladas por la delincuencia.

Además, los oficiales señalaron que sus mandos realizan viajes en solitarios a municipios como Nochistlán, Apulco y otros, donde no existen corporaciones policiacas municipales luego de agresiones por parte de grupos delictivos.

Con el paro total de policías estatales, la entidad es vigilada por fuerzas federales de manera parcial, ya que el número de personal es insuficiente para abarcar todo el estado.

