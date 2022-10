By

Casi todo el territorio nacional amaneció con una hora estándar, la cual ya no se modificará, sin importar las estaciones del año, pues este 30 de octubre se puso fin al horario de verano que rigió 26 años en el país. A las 2 de la mañana de este domingo los relojes se atrasaron una hora. Los teléfonos inteligentes y la mayoría de los equipos de cómputo se sincronizaron con la nueva hora y sólo los relojes manuales debieron ajustarse en la madrugada para adaptarse a la nueva hora.

¿Qué era el horario de verano? ¿En dónde seguirá el horario de verano? ¿Qué entidades no cambiaron hora?

La de hoy fue la última vez que la mayoría de los mexicanos cambiaron sus relojes para modificar la hora, pues el Congreso de la Unión abrogó esa medida y expidió la Ley de los Husos Horarios, que marca que en el territorio nacional habrá un horario estándar y sólo se aplicará un horario estacional en municipios y estados de la zona fronteriza norte.

Esta nueva ley entró en vigor el 30 de octubre de 2022, tras su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 28 de octubre.

Era una medida aplicada en México desde 1996 y modificada en 2001, consistente en adelantar una hora en abril –para aprovechar la luz solar– y mantener esa hora hasta el 30 de octubre. A fines de ese mes se cambiaban nuevamente los relojes, pero ahora para atrasarlos, por ser los meses de menos luz natural.

Esta modificación en los meses con menos sol era conocida como horario de invierno, que duraba de noviembre a marzo. Ahora este horario también desapareció, pues los relojes ya no tendrán modificaciones en el curso del año, aunque durante los meses de mayor insolación los relojes marquen que es de noche y el sol aún no se haya ocultado, o bien, amanezca, pero aún siga oscuro.

El horario de verano mantendrá estados y municipios de la frontera norte, que volverán a cambiar sus relojes en verano del 2023. Este horario estacional fronterizo norte (o de verano) surtirá efecto desde las 2 de la madrugada del segundo domingo de marzo, y concluirá a las 2 de la madrugada del primer domingo de noviembre.

Esto ocurrirá en 11 municipios de Coahuila: Acuña, Allende, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Morelos, Nava, Ocampo, Piedras Negras, Villa Unión y Zaragoza. También en el municipio de Anáhuac, en Nuevo León, así como en Baja California. Igualmente se aplicará en 10 municipios de Tamaulipas Nuevo Laredo, Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo, Gustavo Díaz Ordaz, Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso y Matamoros.

Todos esos estados y municipios amanecieron hoy con horarios diferenciados al resto del país. En Quintana Roo y Sonora no hubo modificación de relojes, pero porque esos estados de por si no participaban en el programa del horario de verano, así que no tendrán impacto por la reforma legal.

En el caso de la primera entidad el 1º de febrero de 2015 modificó su zona horaria y tiene una Hora Estándar del Este que permanece estática todo el año, en beneficio de su principal actividad económica, el turismo. En el caso de Sonora, desde 1998 decidió, debido a su integración económica con Arizona, Estados Unidos –con la que comparte 500 kilómetros de frontera– tener sincronizadas sus horas. Ni el estado mexicano ni el norteamericano aplican el horario de verano, en este último caso, desde 1968.

Aún podría haber estados o municipios que soliciten un cambio en su horario, o podrán proponerlo también legisladores federales y el Ejecutivo Federal pues esas posibilidades quedaron abiertas en la nueva Ley.

El procedimiento será que el Congreso local correspondiente envíe al Congreso de la Unión, la iniciativa para cambiar la zona horaria o el horario estacional que se propone para el estado o ayuntamiento. La mayoría de legisladores locales o el Ejecutivo local podrá realizar foros y/o consultas ciudadanas sobre el tema.

El Congreso de la Unión deberá solicitar la opinión de la Secretaría de Gobernación. Si el cambio fue propuesto por entidades o municipios fronterizos y el país vecino sí aplica horario estacional, el legislativo federal deberá modificar la Ley de los Husos Horarios los 90 días siguientes a que el Congreso local le haya enviado la iniciativa.

Si la propuesta es de un legislador federal o del Ejecutivo el Congreso de la Unión deberá requerir la opinión del Congreso local de la entidad correspondiente, y este deberá avalarlo así por la mayoría de sus integrantes.

La historia del horario de verano

Los antecedentes internacionales ubican que este horario diferenciado data de 1789 cuando el entonces embajador de Estados Unidos de América en Francia, Benjamín Franklin, lo propone. En México la primera medida de esa naturaleza fue expedida en 1922, por el entonces presidente Álvaro Obregón, quien dispuso que a partir del 1 de enero de 1922 las horas se contaran de 0 a 24, entre otras medidas.

En el sexenio del expresidente Carlos Salinas de Gortari éste estableció horarios diferenciados al resto del país en los estados de Nuevo León y Tamaulipas, por razones económicas relacionadas con Estados Unidos.

En 1996 el expresidente Ernesto Zedillo emitió un decreto para aplicar el horario de verano y adelantar simultáneamente una hora el reloj en todo el país y durante siete meses, a partir del primer domingo de abril y hasta al último domingo de octubre de cada año.

El expresidente Vicente Fox acordó el 1 de febrero de 2001 y por decreto presidencial reducir ese horario de verano de siete a cinco meses, que es como había operado hasta que el Congreso decidió abrogar ese horario.

Las razones eran que al adelantar el reloj una o dos horas durante los meses de mayor insolación, desde abril y hasta octubre, es decir durante primavera, verano y una parte de otoño, se podría utilizar la luz del día para realizar actividades, con ahorro de energía eléctrica.