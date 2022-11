A los defensores del INE les llovió durante la mañanera

La muy anunciada pero no tan esperada visita del secretario de gobernación, Adán Augusto López Hernández, se llevará a cabo hoy durante la mañana allá en la torre legislativa en la capital del estado.

Después de la serie de diatribas que lanzó el funcionario federal en contra de los chihuahuenses y del gobierno de Maru Campos, ahora viene a la entidad a placearse en su calidad de corcholata plan “B” rumbo a la contienda interna de Morena por la candidatura a la presidencia de la república.

Pese a que la permanencia de las fuerzas armadas en actividades de seguridad pública hasta el 2028 ya está ratificada y avalada por los 17 congresos que exige el procedimiento, el presidente Andrés Manuel López Obrador quiere evidenciar como votarán los congresistas chihuahuenses.

Pero es obvio que el objetivo ulterior de esta visita no es otra más que promover la imagen del exgobernador de Tabasco, y así incrementar su porcentaje de conocimiento en los electores, por aquello de las encuestas.

La gobernadora anunció anticipadamente de manera muy tibia que sólo le pedirá al secretario de gobernación que no ayude a los chihuahuenses más de lo que no los quiere.

Aunque el reclamo debiera ser firme y respetuoso para que los chihuahuenses tuvieran más participaciones federales, cuando menos para que los deplorables tramos carreteros de jurisdicción federal sean reparados.

Por ejemplo, aquí en Juárez los seis años de este sexenio sólo quedará como una obra importante la terminación del hospital regional de zona del IMSS.

Aquí en Cañonazos hablaremos mañana de si realmente valió la pena la visita de quien encabeza el plan “B” de la lista de corcholatas de AMLO.

******

Lo dicho, la relación entre la coordinadora de la fracción edilicia de Morena Anita Estrada y el secretario del Ayuntamiento, Héctor Ortíz Orpinel, no anda bien.

Ayer fue muy notorio cuando ambos fueron vistos por las antenas de Cañonazos en el sótano de la unidad administrativa Benito Juárez discutiendo el tema de unas firmas.

En tono molesta la regidora le reclamaba al abogado por qué le solicitaba varias firmas en algunos documentos. La fuente de este columnista no ofreció el contexto de la desavenencia del funcionario y la edil.

Lo que sí quedó claro es que la relación de la coordinadora de la Comisión de Hacienda y el secretario del Ayuntamiento va en picada libre.

En la publicación de ayer comentábamos que Ortíz Orpinel anda dando la cara en los medios de comunicación y en las redes sociales para explicar la retabulación del impuesto predial, labor que no pudo llevar a cabo con éxito la regidora Estrada.

******

Multarían a PASA por fallas en el servicio durante agosto, ¿y los demás meses apá?

A pa´ regidores que representan a los juarenses, resulta que los ediles quieren aprobar mañana miércoles una multa por un millón 580 mil pesos a la empresa Pasa, porque falló durante el mes de agosto en la prestación del servicio de recolección de basura.

Luego del anunció que hicieron los regidores de la propuesta de sanción a Pasa, los juarenses les preguntan a los regidores: ¿y qué Pasa no falló desde enero hasta octubre y sigue fallando?

Por lo que faltaría cobrarles, aparte del mes de agosto, otros 14 millones 225 mil pesos que serían el resto de los nueve meses en los que también fallaron.

Los regidores fronterizos piensan que con multitas cada año es la mejor forma de defender los intereses de los juarenses.

Qué ya se les olvidó como resolvieron sus homólogos de Chihuahua capital, las constantes falles de la empresa Klifer del Norte a la cual desde hace meses ya le rescindieron el contrato por el pésimo servicio de recolección de basura que ofrecía.

Aunque sean odiosas las comparaciones hay que recordárselas a los regidores de Juárez.

Y vaya que en el estado grande de Chihuahua hay de regidores a regidoras, y aquí tiene la palabra Austria Galindo, quien se ha convertido en la paladina de la defensa de los derechos de los juarenses frente a Pasa.

Y para variar, los presidentes de los partidos políticos ante los problemas de los juarenses no ven, no sienten y no dicen nada.

******

Después de que el horario en los municipios fronterizos de Estados Unidos y Chihuahua permanecerá desfasado de dos a tres semanas con respecto a sus ciudades vecinas, la diputada local Adriana Terrazas Porras con un video trata de justificar el grave error de no prever la diferencia del horario.

El domingo pasado compartió un video en redes sociales en donde dice a los juarenses que no atrasaran sus relojes; y aseguró que ya estaba corriendo el proceso legislativo para ordenar el desfase; sin reconocer por supuesto que fue un gravísimo error de todos los diputados locales, pero con mayor responsabilidad en ella por ser de origen fronterizo y porque es la presidenta del H Congreso del Estado.

Lo podemos resumir como que la diputada juarense anda queriendo tapar el pozo ahogado el niño.

******

Con un formato diferente y fresco la diputada federal Daniela Álvarez rindió cuentas a los juarenses, a quienes les informó sobre sus actividades legislativas y de gestión.

Utilizó las redes sociales para informar sobre sus labores legislativas y tocó los temas de cuando anduvo defendiendo la rápida ejecución de las obras del BRT 2; así como sus iniciativas y posicionamientos en el Congreso federal.

A través de un video de 10 minutos de duración expuso su trabajo legislativo y de gestión. En menos de una hora el video tenía más 70 interacciones, más de 60 comentarios y alrededor de 30 compartidos.

Para nadie es desconocido que la diputada esta encarrilada en dos vías, en ambas es fuerte aspirante; en una se le menciona dentro de su partido político -PAN- como una fuerte aspirante a contender por la presidencia municipal de Juárez en 2024.

Pero, por otro lado, a nivel estatal, también la mencionan, a partir de la equidad de género, como una seria contendiente hacia el interior del PAN para quedar como candidata al Senado de la república 2024-2030.

Aunque por su juventud bien le haría foguearse en las grandes ligas desde la senaduría y ya después buscar la presidencia municipal o algo más.

******

Ayer lunes durante su podio mañanero, el presidente Andrés Manuel López Obrador se descoció bien y bonito en contra de quienes están encabezando la organización de las marchas por la defensa del INE, que se llevarán a cabo el próximo domingo en las principales ciudades del país.

Lo menos que les dijo que eran uno rateros, clasistas e hipócritas, fifís, neoliberales y un largo etcétera a todos los organizadores de las marchas.

Hoy a las 10:30 están convocados todos aquellos ciudadanos y activistas a participar en un mitin de apoyo a la defensa del INE, el cual se realizará en las instalaciones de este instituto que se ubican en el centro comercial El Paseo ubicado en la avenida López Mateos y bulevar Óscar Flores.

Esperemos que no se arrenden los que piensan participar, dada la sarta de improperios que les lanzaron ayer desde el palacio nacional.

Con esta serie de epítetos, el presidente López Obrador deja en claro que es una persona intolerante, que no permite que se vaya en contra de sus imposiciones, ya que a todas luces y por donde quiera que se le analiza, la reforma electoral que él propone en términos generales es centralista y autoritaria.