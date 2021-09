Desalojan a pacientes y personal del Hospital General de Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de San José del Cabo ante el inminente riesgo de que se inunde dicho nosocomio a consecuencia de las fuertes lluvias que se registran en el puerto turístico por el huracán “Olaf” categoría 1.

Las Unidades de Medicina Familiar (UMF) No. 7 y 39 han suspendido sus actividades ordinarias con motivo de las lluvias, toda vez que los arroyos han aumentado su cauce, lo que convierte los accesos en un peligro tanto para trabajadores como derechohabientes”, señaló el IMSS.

No obstante, hasta el momento no se reportan incidentes; mientras los pacientes que requieran atención médica de Urgencias son enviados al HGSZ/MF No. 26.

Los servicios suspendidos de manera temporal por las condiciones meteorológicas fueron en la UMF No. 6, ubicada en San José del Cabo, la cual está considerada como foco rojo debido a que se encuentra en zona de riesgo para inundación. Sin embargo, ésta fue evacuada y se cuenta con un sistema que no permite el ingreso de agua al interior. Además, una brigada estará al tanto de los equipos en esta unidad”, detalló el delegado del IMSS en la entidad sudcaliforniana, José Luis Ahuja.

Durante la sesión del Consejo Estatal de Protección Civil, el secretario estatal de Turismo, Fernando Ojeda Aguilar, informó que se tienen resguardados en los diversos hoteles que operan en Los Cabos, un total de 20 mil turistas extranjeros, en su mayoría estadunidenses.

