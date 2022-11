Jonathan Josué Calvillo Solís, egresado del programa del programa de Química de la UACJ, obtuvo el primer lugar en el concurso de tesis de licenciatura que organizó la Sociedad Mexicana de Electroquímica en su trigésimo séptimo Congreso Nacional, realizado en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).

Sensor Voltamperométrico de Carbono Vítreo Modificado con p-Propilanilina/L Cys para la Detención Ultrasensible de Cd(II), pB(II) y Hg(II) es el nombre del trabajo de investigación con el que Josué Calvillo ganó el primer lugar de este concurso, desarrollado el 13 de octubre, en donde participaron 30 estudiantes de pregrado de diversas instituciones educativas.

El alumno tuvo como tutora de tesis a la doctora Mónica Galicia García durante 2020 y 2021, periodo contemplado en las bases del certamen.

En la misma se documentó el desarrollo de un sensor electroquímico para detectar bajas concentraciones de metales pesados, como el cadmio, plomo y mercurio.

El evento en donde se hizo la premiación de Jonathan también se desarrolló el 15th Meeting of the Mexican Section of the Electrochemical Society, y de la misma forma se reconoció a tesistas de maestría y doctorado. Todos recibieron una compensación económica y un diploma como reconocimiento a sus proyectos.

En enero de 2022 Jonathan ingresó al Master Sciences in Chemistry en la Universidad de Texas en El Paso (UTEP).