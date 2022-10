La reaparición ya esperada de Teto Murguía

Otro viaje más de la gober viajera Maru Campos

Se hacen los occisos diputados del Primor

Otra de Adán Augusto contra los chihuahuenses

Chiquitos y orejones ven a los juarenses

Muy azul foro de la “torre triquiñuela”

La quinta corcholata de AMLO para buscar la candidatura de Morena a la presidencia de la república finalmente visitó Ciudad Juárez y lo hizo de una manera triunfal donde los juarenses morenistas se le entregaron en cuerpo y alma.

Nos referimos a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum quien llegó la mañana del domingo al aeropuerto internacional de Ciudad Juárez y fue recibida por la Síndica Municipal, Esther Mejía Cruz acompañada de más de un centenar de simpatizantes de Claudia, sin faltar el mariachi.

Claudia Sheinbaum vino a esta frontera para ofrecer la conferencia magistral “Políticas exitosas de gobierno” en el Centro de Convenciones Las Anitas que también fue bien recibida por el alcalde Cruz Pérez Cuéllar y cerca de 10 mil personas que abarrotaron el recinto.

Por ahí estaban las porras de diferentes grupos como los del sindicato del IMSS, el magisterio, funcionarios municipales, regidores, militantes de Morena y sin faltar las aguerridas y escandalosas porras de la “Pechocha” y la “Güera” que con matraca y tambor gritaban porras y animaban a la gente.

Fue tana la gente que una gran parte se quedó afuera del Centro de Convenciones, mientras que la gente que alcanzó a entrar tuvo que llegar desde las 8:00 de la mañana.

Los que no se dejaron ver fueron los diputados locales y algunos diputados federales por Chihuahua, así como el delegado Juan Carlos Loera y la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel quien esta en la frontera desde el sábado pasado.

Sin duda que el equipo de simpatizantes de Claudia Sheinbaum en Juárez encabezada por la Síndica Esther Mejía Cruz dejó muy alta la vara para el equipo del canciller Marcelo Ebrard que es el segundo de las preferencias para ser candidato a la presidencia de la república en el 2024.

***

Este fin de semana fue prolífico para algunos personajes políticos que en el pasado han detentado el presupuesto público y en esta ocasión simple y banalmente anduvieron por otros lares partidistas.

Tal fue el caso de Héctor “Teto” Murguía que se apersonó en el informe de su hermano el diputado federal de Morena Daniel Murguía Lardizábal.

Anduvo muy activa la actual diputada de Morena Adriana Terrazas Porras por cuyas venas también corrió sangre tricolor, al igual que a Teto Murguía.

Por supuesto Daniel Murguía también transitó en el Revolucionario Institucional, de hecho, fue elegido candidato a Síndico por el PRI, pero tiró la toalla para agarrar la candidatura a diputado federal de Morena por primer el distrito.

Este saltimbanqui político y partidario sólo se justifica en función de la permanencia en el poder y ahora está de moda que en Morena y en el PAN no se distinguen divisiones, salvo las que impone el presupuesto.

Hoy en día es más notoria esta situación, sin embargo, hay todavía algunos ilusos que piensan en la ideología y que los partidos políticos pueden ser rescatados de la debacle en la que se encuentran.

***

La reaparición del exalcalde Héctor “Teto” Murguía fue presagiada en muchos grupos de redes sociales de tal manera que el expresidente municipal fue anunciando su aparición política, y ahora se acrisoló con el informe de su hermano el actual diputado federal Daniel Murguía.

Nadie sabe que es lo que quiere Teto para el 2024 y tampoco se sabe si le alcanza; lo que sí se conoce es que aprovechó el informe de su familiar para placear su excelsa figura política y decirles a los morenistas: “aquí estoy, no me dejen de lado”.

No será que Murguía quiere ser presidente municipal nuevamente por tercera ocasión; que no se le olvide que ya fue derrotado por Armando Cabada y que ahora los electores para bien o para mal lo conocen menos, sobre todo los más jóvenes.

***

La gobernadora Maru Campos, ya le mandó decir al secretario de gobernación, Adán Augusto López “El Grandfather” que, de lunes a miércoles estará en Estados Unidos y que dejará abandonados, como ya acostumbra, sus quehaceres en el gobierno de Chihuahua.

Qué no ve Maru Campos la situación en la que se encuentra el estado de Chihuahua; qué no ve que no termina de responder a cabalidad todos y cada uno de los puntos que le han sido cuestionados de la torre triquiñuela; qué no ve los señalamientos que le han hecho a nivel estatal y nacional sobre la obra de teatro que trata de otorgar de forma unipersonal para doce funciones con un costo de 35 millones de pesos; si esto y la inseguridad no lo ve Maru Campos no se sabe cómo gobernó la ciudad de Chihuahua.

***

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Ciudad Juárez convocó a los diputados federales de todos los partidos para que este lunes acudan a la reunión del grupo y expliquen a los miembros el proyecto de Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la federación.

Así la forma en que han defendido ante Palacio Nacional la reducción de la participación e impuestos federales por 430 millones de pesos que realizaron como recorte a los chihuahuenses.

Y tal fue el caso que hasta este fin de semana solamente habían confirmado su participación del PAN, encabezados por la diputada juarense Daniela Álvarez.

Y los que ni pío dicen son: Lilia Aguilar del PT, Hiram Hernández del PRI y los morenos Daniel Murguía y Teresita de Jesús, aunque es entendible desde el punto de vista político partidista por la alianza fáctica entre palacio nacional y Alejandro Cárdenas “Alito” llamada Primor.

Pero en donde no se entiende en ninguna circunstancia, es que los juarenses bien que les pagan sus prerrogativas mes tras mes, a lo que responden de esta manera dejando al garete los intereses de los ciudadanos por privilegiar sus carreras políticas.

***

Resulta que el secretario de gobernación Adán Augusto López Hernández agarró de sparring a Chihuahua y se aventó otra expresión peyorativa en contra de los chihuahuenses; dijo en tono de burla que Chihuahua y Guanajuato son los estados que más apoyan la Sedena y la Guardia Nacional.

Tratando de evidenciar que mientras los critican los gobernantes de estos estados son los que más apoyo piden.

La aprobación constitucional para que los militares sigan en las calles, como ya se mencionó aquí en Cañonazos, ya está aprobada por 17 congresos locales; sin embargo, para seguirse placeando por los estados la corcholata plan “B” del presidente Andrés Manuel López Obrador, políticamente lo ha instruido para que termine de recorrer los 32 estados.

También ya amenazó el funcionario federal que seguirá una segunda vuelta también a las 32 entidades ahora con el tema de la Retro reforma electoral; pero, en fin, los gobernantes de Chihuahua siguen muy callados y no defienden los intereses de los chihuahuenses.

Será porque entre la obra de teatro y la “torre triquiñuela” no se la andan acabando.

***

Desde Chihuahua sieguen viendo a los juarenses chiquitos y orejones, y es que los 35 millones de pesos que se van a gastar en la obra de teatro “La Golondrina y su Príncipe” alcanzará solamente para doce funciones para los habitantes de la capital del estado.

Aún a sabiendas de que a la frontera la privaron de la feria del libro 2022 y de lo que le correspondía del Festival Internacional Chihuahua también 2022.

Una vez más queda demostrado que lo dicho en la toma de posesión en la X, de que Juárez iba a ser primera prioridad para el gobierno marucampista, solo fue una frase hueca dicha de los dientes para afuera.

El último acto de esta pomposa obra aún no concluye porque las protestas de la comunidad artística juarense apenas inician, pero aún más el enojo de quienes contribuyen puntualmente con los impuestos y derechos estatales también se encuentran en un hervor.

***

El grupo que promovió el foro que se celebró el sábado pasado para dar a conocer las bondades de la “torre triquiñuela” y de la plataforma de seguridad pública, fue promovida por un grupo eminentemente propanista, como es el caso del político exverde y hoy panista El Puma José Luis Rodríguez.

Así como el ex regidor del PAN, Gerardo Soto, y el constructor Gerardo Bonilla, y uno de los zares de los comercios en el centro de apellido Rucobo, y así por el estilo, de filia azul son quienes promovieron la reunión con la idea de ayudar al marucampismo a convencer a los juarenses de las bondades que están en plena tela de duda.

En el caso del argentino Norberto Emmerich quien participó como un experto en seguridad, a quien quieren engañar, es evidente que quién lo trajo y le paga ordena lo que dijo.

Así como en las mañaneras tienen a su lord molécula, aquí en Juárez ya tienen a su lord molécula en la persona de El Puma Rodríguez. ¡Oralé!