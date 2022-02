La Universidad se prepara para realizar la campaña altruista de donación de sangre, que debido a la contingencia sanitaria hasta ahora se encontraba suspendida.

Esta mañana, el rector de la UACJ, el Mtro. Juan Ignacio Camargo Nassar, junto con funcionarios de la Universidad, sostuvieron una reunión con representantes del Banco de Sangre Regional de Ciudad Juárez para establecer el vínculo de colaboración y llevar a cabo estas acciones, que son de beneficio para toda la sociedad.

“La comunidad UACJ tiene un gran sentido humano y de colaboración social, estoy seguro de que una vez más aportaremos en beneficio de nuestra comunidad” señaló el rector Camargo Nassar a la vez que dijo estar listo para participar.

René Porfirio Amatón Tabares, director del Banco de Sangre, y Lorena López Rentería, coordinadora del departamento de Trabajo Social, explicaron que se tiene contemplado que la campaña de donación inicie en rectoría de la UACJ, y que continúe en los institutos como anteriormente se realizaba. “Yo creo que iniciamos ahora en febrero de ser posible. Empezaríamos aquí en rectoría y, dependiendo de lo que surja nos programaríamos para comenzar lo más pronto posible”.

“Ya era necesario que retomáramos estas acciones, ahorita estamos pasando por una escasez de sangre, por eso nos acercamos a la Universidad porque para nosotros su apoyo es muy importante”, dijo la coordinadora.

Algunos de los requisitos para poder ser candidato a donar sangre son pesar más de 54 kilos; tener más de 18 años, y menos de 65; tener un año de que se hayan hecho un tatuaje o una perforación; no estar tomando antibióticos; no tener cirugías recientes; no haber tenido una transfusión de sangre; no ser diabético, etc.

Las personas que hayan presentado síntomas de covid, o que hayan dado positivo al virus, únicamente deben esperar 15 días del último padecimiento para poder donar.

Incluso las personas que recientemente hayan recibido una vacuna siguen siendo aptos para donar.