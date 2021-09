By

Ubicada en los municipios de Indé y El Oro, en Durango, la presa almacenadora Lázaro Cárdenas, también conocida como El Palmito, se encuentra al 51.26 por ciento de su capacidad en tanto que la derivadora Francisco Zarco, llamada asimismo como Las Tórtolas y ubicada en Lerdo, se encuentra a una capacidad casi del 74 por ciento.

“La Lázaro Cárdenas está a una capacidad del 51.26 por ciento, su almacenamiento actual es de mil 420 millones de metros cúbicos; la extracción es de cero, está cerrada la presa y tiene un gasto medio de entrada de 394 metros cúbicos por segundo”.

“La Francisco Zarco, que es la presa más cercana y más pequeña, esa está al 73. 63 por ciento, esa tiene, su llenado actualmente está a 227.7 millones de metros cúbicos por segundo”, precisó el ingeniero José Luis Montoya, de la Oficina de Cuenca Cuencas Centrales del Norte de la Comisión Nacional del Agua.

El funcionario federal precisó que a la presa derivadora Francisco Zarco sí se le está extrayendo agua con un valor de 1.6 metros cúbicos por segundo, en tanto que su entrada se refiere en 31.6 metros cúbicos por segundo.

Precisó que el ingreso del líquido en la presa Lázaro Cárdenas, de 394 metros cúbicos por segundo, sí refleja que las precipitaciones pluviales la favorecen, aunque también estableció que éste no ha sido un año que esté registrando aportaciones importantes porque no se registran valores superiores y se mantiene en una tendencia que no es contundente para generar un escurrimiento importante.

Asimismo, dijo que de la Francisco Zarco al momento se extrae agua para cumplir con el ciclo agrícola vigente y acotó, quedó pendiente por atender un compromiso en el módulo de riego 03 que se ubica en San Jacinto, es por eso que continúa la extracción.

“Estamos dándole seguimiento a los fenómenos meteorológicos, aquí platicando con mis compañeros, hay otro sistema que está desarrollándose con alta posibilidad de convertirse en huracán, va bordeando la costa del Pacífico en México y si se mantiene así vamos a esperar qué tanta humedad y precipitaciones aporta a la cuenca alta del río Nazas”.

“Los meses más importantes para La Laguna son julio y agosto, en septiembre baja la precipitación, pero no quiere decir eso que los fenómenos que ocurren no nos afectan de manera importante, en los dos meses anteriores hemos tenido llenados rápidos de ambas presas y hemos generado algunos desfogues, como fue en el caso de 2016, 2010 cuando la presa llegó a su llenado al cien por ciento”.

Milenio