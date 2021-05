La escritora de la frontera Arminé Arjona charlará sobre su libro “Castigos en el aire”, este miércoles 26 de mayo, en la sección Noches con la Literatura que todos los días, del 21 al 30 de mayo en punto de las 20:00 horas del día presenta la Feria del Libro de la Frontera (FELIF) 2021, a través de las redes sociales oficiales de la Secretaría de Cultura de Chihuahua.

El programa para este día incluye un taller literario en punto de las 12 del día, a cargo de Noé René Peña Cisneros, quien presenta una introducción a las técnicas narrativas para el cual es necesario inscribirse, sin costo, en https://tinyurl.com/TalleresClasesFELIF.

Además, autoras y autores charlan sobre sus más recientes publicaciones en el segmento Tendencias Editoriales, tal es el caso de Susana Torres quien presenta “Tótimo y otras letras”, a las 11:00; Mariana H, “A través del vaso”, a las 15:30; y Guillotina Hernández, “La carne molida en centros comerciales” a las 18:30.

A las 14:30 el Programa Editorial de la Secretaría de Cultura de Chihuahua presenta “Vestigios: Arte virreinal de Chihuahua”.

Las lecturas del día estarán a cargo de Arely Hernández, que contará en Lengua de Señas Mexicanas los cuentos “El cumpleaños de Miko” de Verónica Fernandez y “Las jirafas no saben bailar” de Giles Andrae a las 9:00; y a las 19:40 se leerán “Bosque de niebla mental” de Alaíde Ventura Medina y “Postcards from (over) the edge: Surviving the age of indifference” de Jacob Phillips del proyecto “Toda esta distancia/All the distance” de UTEP.

Las personas interesadas podrán acceder a todos estos contenidos a través de las páginas de Facebook de la Secretaría de Cultura de Chihuahua (www.facebook.com/CulturaChih), Feria del Libro Chihuahua (/www.facebook.com/FELICHOficial), Feria del Libro de la Frontera (www.facebook.com/FLFjuarezmx)y Subsecretaría de Cultura Zona Norte (www.facebook.com/subsecretariadeculturajuarez).

Descargue el programa completo en https://bit.ly/2RdOMN4.