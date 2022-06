By

La presidenta del Congreso del Estado, Geo Bujanda, presentó una iniciativa para que se castigue a aquellas personas que encubran a quienes cometan delitos en contra de la vida y la integridad sexual, sin importar su relación o parentesco, con la intención de combatir la impunidad y evitar la reincidencia.

“La impunidad y la falta de acceso a la justicia son los problemas más graves que enfrentan las víctimas diariamente, sin embargo, las autoridades tenemos que garantizar a la ciudadanía que se les haga justicia ante cualquier incidente delictivo. Desde el Poder Legislativo, nos corresponde perfeccionar nuestras leyes para colaborar a que esto sea garantizado” señaló la legisladora panista.

Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en 2021 se tiene registro de un total de 44 casos de feminicidios en nuestro estado, mientras que en lo que va de este 2022 ya suman 14, además de que el homicidio calificado, los delitos sexuales y aquellos cometidos en contra de menores, son cometidos en gran proporción. La legisladora informó que según la revista Forbes, el 94.8% de los casos denunciados en México quedan impunes.

Bujanda Ríos, destacó que una de las causas por las cuales la impunidad persiste, es debido a que las personas que han cometido o participado en la comisión de un delito, se sienten seguras porque sus familiares o amistades los protegen sin que tengan por ello algún castigo.

“Se trata no solo de una alta incidencia en los delitos, sino que estos no se resuelven. No podemos permitir que delitos tan graves queden impunes, debido a que sus familiares o amigos los ayudan a escapar o los encubren. Desde este poder legislativo debemos perfeccionar las disposiciones jurídicas en la materia y coadyuvar a eliminar la impunidad”, indicó la presidenta del Congreso.

Finalmente, Bujanda indicó que los delitos de los cuales se pretende eliminar esta excusa absolutoria en el caso del encubrimiento son: feminicidio, extorsión, homicidio calificado, tortura, enriquecimiento ilícito, peculado y aquellos cometidos en contra de personas menores de edad o que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho.