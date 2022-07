By

Con Información de www.HBMNoticias.com

En el marco de la presentación de 27 convenios que cuenta el Partido Revolucionario Institucional con empresas, asociaciones civiles y fundaciones a nivel nacional, la Secretaria de Gestión Social del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) diputada federal Sara Rocha, presentó ante la militancia del partido, los lugares en donde existen dichos convenios, con el propósito de apoyar a la economía y buscar el beneficio de sus militantes de este instituto político, además se estará buscando hacer convenios en lo local y regional en cada Estado.

Por su parte, el presidente estatal César Alejandro Domínguez Domínguez dijo que el PRI ha de desarrollar una serie de convenios con las diferentes organizaciones civiles y fundaciones en el Estado, con el objetivo de aportar algo en beneficio de la militancia del partido, añadió que el partido se encuentra realizando una agenda de trabajo en la renovación de comités municipales en dónde ya se les ha tomado protesta a 26 dirigencias y el resto están en proceso de renovación.

Una vez renovadas las dirigencias municipales, el partido habrá de dar un impulso mayor al tema de la gestión social, ya que es un instrumento que acerca a la militancia y que el PRI sabe hacer muy bien en este rubro, no solo en los problemas personales, si no, en las necesidades de la comunidad, en cuestión de obra y de causas sociales.

“tenemos que volver hacer una nueva forma de hacer política en el Estado, que la dejamos de hacer porque cuando uno es gobierno se vuelve muy cómodo y deja de hacer gestión, hoy tenemos que recuperar esa mística que tiene el PRI, para poder reencontrarnos con la sociedad, será este el bastión principal de promoción y de cercanía que habremos de utilizar en el PRI, para poderlo sacar adelante”. Expresó Domínguez

Mencionó que, buscará hacer convenios de descuentos con empresarios dueños de balnearios, talleres mecánicos, de lugares turísticos y de hoteles, entre otros, además se buscará la forma de promover dichos lugares turísticos del Estado, en otras partes, para que la gente se traslade a Chihuahua a estos centros turísticos, de esa manera también se estará impulsando proyectos de turismo.

También, el líder del PRI anunció que llevarán a cabo un programa de gestión denominado “Tu causa es Primero” para que la causa que tiene el vecino de pavimentación, de falta de alumbrado público, falta de una cancha deportiva, falta de atención de salud, esas causas las debemos de encabezar como partido, para avanzar en la solución que tienen en cada uno de los municipios.

“El PRI hace política todo el año, los otros partidos hacen política en las elecciones y la sociedad así nos identifica como personas que hacemos política de gestión todo el año y no solo vamos hacer gestión en programas y convenios, si no en gestión de obra y otras partes de diferentes gobiernos para abrir canales de comunicación, el PRI no puede estar de brazos cruzados, vamos a hacer las cosas con ganas, con pasión para que las cosas tengan solución, siempre buscando el beneficio de la sociedad” concluyó el presidente del PRI

El evento se llevó a cabo en el auditorio “Don Ramiro Cota Martínez” del PRI Estatal, contando con la presencia de la Secretaria de Gestión Social del CEN DIP. Sara Rocha, Kenya Durán Secretaria General, Janeth Montes Secretaria de Gestión Social en el Estado, entre otros