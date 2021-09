By

El todavía, Fiscal General del Estado, Cesar Augusto Peniche Espejel, presentó su renuncia al cargo para dar cumplimiento a lo que marca el artículo 64 de la Constitución Política del Estado.

renuncia se hace oficial a partir de este martes 7 de septiembre a las 23:59 horas, con la cual deja el cargo y permite a la gobernadora electa María Eugenia Campos Galván, correr el trámite legal para el nombramiento de quién será el nuevo fiscal en la entidad.

El Oficio enviado por Coral Jurado, está dirigido a Mario Vázquez Robles en su carácter de Presidente del Congreso del Estado, en donde de forma escueta le notifica la renuncia y le solicita al Congreso realice lo conducente marcado por la ley.

La renuncia del Fiscal Peniche, de forma textual señala:

Lic. Javier Corral Jurado

Gobernador del Estado de Chihuahua:

Presente:

Señor Gobernador, anteponiendo un respetuoso saludo me dirijo a Usted por este medio con el propósito de informarle mi deseo de separarme de mi encargo como Fiscal General del Estado, no sin antes manifestarle mi genuino agradecimiento con su persona y con la administración ejecutiva que encabezó; agradecimiento que no se extienden en solitario, pues se encuentra acompañado con la satisfacción que conlleva el deber cumplido y la certeza del nuevo rumbo que en materia de Seguridad Pública y Procuración de Justicia ha tomado el Estado de Chihuahua.

En ese sentido, por este conducto presento mi renuncia al cargo de Fiscal General del Estado, solicitándole atentamente su anuencia para que sea turnada al H. Congreso del Estado, con el fin de que dicho órgano colegiado resuelve de conformidad con las disposiciones legales contempladas en las fracciones XVI y XVII del artículo 64 de la Constitución Política del Estado del Estado de Chihuahua y se tenga formalizada mi renuncia a partir del martes 07 de septiembre del presente año a las 23:59 horas.

Sin otro particular por el momento, le reitero la seguridad de mi más atenta y distinguida consideración.