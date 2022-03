En Oaxaca, la periodista y fundadora de la página digital “Metropoli, La Voz de la Noticia”, Sofía Valdivia, denunció que fue atacada y amenazada por el candidato a la presidencia municipal de Santa Cruz Xoxocotlán, de la alianza PRI-PAN-PRD, Vicente Castellanos.

Ante las agresiones y por temor a ser víctima de un atentado en contra de su integridad física, la comunicadora denunció al aspirante ante la Fiscalía General del Estado.

Sofía Valdivia dijo que las agresiones han sido por llamadas telefónicas y a través de las redes sociales del aspirante y sus simpatizantes.

También hizo valer una queja ante la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), para que pueda recibir medidas cautelares y sujetarse al Mecanismo de Protección a Periodistas que tiene el estado Mexicano.

“He presentado una denuncia ante la Fiscalía de Delitos de Trascendencia Social, además de una queja ante la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) ante una situación de hostigamiento y amenazas que estoy sufriendo por parte del candidato del PRI-PAN-PRD-Nueva Alianza en Santa Cruz Xoxocotlán, quien a través de diversas redes sociales me ha hostigado, me ha puesto situaciones donde pone en riesgo mi integridad física, pero sobre todo mi labor periodística, habrá elecciones el próximo domingo 27 y me ha estado hostigando diciendo que soy narcoinfluencer… para que sus seguidores me agradan, la verdad con esto pone en riesgo mi vida, la de mi familia”. dijo.

Valdivia demandó a las autoridades en materia de justicia en Oaxaca “de verdad intervengan en esta situación, ni una agresión más se debe permitir en contra de los comunicadores y periodistas en Oaxaca”.

Afirmó que la actividad periodística en México y en Oaxaca no debe ser de riesgo, “porque los comunicadores lo único que hacen es nuestra labor que es informar”.

Como prueba presentó ante la FGJO las capturas de pantalla donde se evidencian los ataques en redes sociales que ha sufrido.

Además, precisó que se trata de un ataque de género y de violencia digital que en Oaxaca se sanciona con cárcel y multa.

Milenio