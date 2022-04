Los diputados federales del Partido Acción Nacional (PAN) por Chihuahua, realizarán una gira por varias regiones del Estado para dar a conocer parte de su trabajo legislativo realizado durante el segundo periodo ordinario de sesiones y presentar algunas posturas de actual interés local y nacional.

La presentación de los resultados y posturas, se realizarán a través de ruedas de prensa donde estarán invitados los representantes de los distintos medios de comunicación.

Los legisladores (as) Daniela Álvarez Hernández, Ángeles Gutiérrez Valdez, Laura Contreras Duarte, Rocío González Alonso, Rocío Reza Gallegos, Patricia Terrazas Baca, Mario Mata Carrasco y Eliseo Compeán Fernández, visitarán Ciudad Juárez, Chihuahua, Delicias, Parral y Cuauhtémoc.

Esto, para platicar con distintos sectores, intercambiar puntos de vista y compartir datos sobre el trabajo realizado en las últimas sesiones, entre los que destacan temas trascendentales como el reciente rechazo a la reforma eléctrica o la próxima reforma electoral.

La agenda de conferencias de prensa se presenta a continuación:

-CIUDAD JUÁREZ

Fecha: Lunes 2 de mayo Hora: 9:30 am

Lugar: Restaurante Chapa

-CHIHUAHUA

Fecha: Martes 3 de mayo Hora: 9:30 am

Lugar: Hotel Quality Inn

– DELICIAS

Fecha: Jueves 5 de mayo Hora: 10:00 am

Lugar: Comfort Inn

– PARRAL

Fecha: Viernes 6 de mayo Hora: 10:00 am

Lugar: Restaurant El Polvorín

– CUAUHTÉMOC

Fecha: Lunes 9 de mayo Hora: 09:30 am

Lugar: Jardín Santa Cruz