By

El secretario de Educación, Carlos González Herrera, reconoció que a unos días de que inicie el retorno a clases de manera presencial, 874 planteles educativos cuentan con la falta de alguno de los servicios básicos, mientras que algunas más fueron vandalizadas.

Ante esta situación dijo, no hay recurso que alcance para responder a la problemática que tienen los planteles educativos sin embargo señaló que toda autoridad saliente como el equipo de transición designado en esta dependencia del Gobierno entrante se encuentran realizando de manera conjunta las especificaciones de dos casos en general, pero también en lo particular en aquellos en el que el rezago es tal que el Estado no podría brindar para este ciclo escolar.

A pesar de estas carencias, la administración Estatal realizó una inversión de más de 4 millones de pesos para la adquisición de kits de limpieza para escuelas del subsistema estatal, los cuales tendrán gel antibacterial, multilimpiador líquido, detergente en polvo, franelas, recogedores de basura, escobas, cloro, desinfectante, trapeadores y jabón líquido para lavado de manos.

Para ello los directivos son los encargados de ir a las bodegas a recoger los insumos, comentó.