La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informa que continuará la alerta en todo el estado para este jueves 24 de febrero debido a la presencia de fuertes vientos, por lo que exhorta a la población a mantener las medidas de prevención recomendadas ante el riego de posibles accidentes ocasionados por las actuales condiciones climáticas.

Estas condiciones son generadas por un nuevo frente frío que ingresa al país por el Océano Pacífico en territorio de Baja California y Sonora, mientras que otro frente frío hace lo propio por la frontera de Texas, en un fenómeno climático que puede provocar el incremento la velocidad del viento en el estado.

Ante este pronóstico se prevé que el jueves la velocidad de viento se presentara de la siguiente manera: durante las primeras horas del día en los municipios de Nuevo Casas Grandes, Casa Grades y Janos los valores serán de 37 km/h a 65 km/h.

A las 11:00 de la mañana se pronostican valores en un rango de 46 km a 37 km/h, las ráfagas de viento serán 84 km a 79 km/h. En la zona norte, particularmente en Ciudad Juárez puede alcanzar los 78 km y 46Km/h en Chihuahua.

Las temperaturas máximas se presentarán al mediodía y las mínimas a las 17:00 horas. Para Nuevo Casas Grandes se esperan (máx./mín.) 18° C/ 8°C, Madera 14° C / -1° C, Creel con 14 ° C /-1 ° C.

Para la zona centro- sur las temperaturas oscilarán en Chihuahua entre 24°C/ 9° C, Delicias 28° C/10°C, Camargo 28° /12° C, H. del Parral 24° C/ 9° C

Finalmente, las zonas norte y este, con temperaturas de 15° C/8° C en Ciudad. Juárez y 20° C/10° C en Ojinaga.