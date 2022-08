By

El Gobierno Municipal tiene la intención de que en enero del 2023 todos los vehículos que circulen por la ciudad sean identificados, dio a conocer el Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar.

Señaló que el objetivo tiene que ver con el tema de seguridad, de modo que será necesario buscar algún mecanismo de identificación y solicitar autorización ante la federación, especialmente para los automóviles de procedencia extranjera que por distintas razones no tienen la oportunidad de registro.

“Pero no podemos especular si no ha terminado el proceso de regularización, tenemos que esperar para saber si se dará una ampliación, y en base a eso tomaremos decisiones”, indicó el Alcalde.

Refirió que la política del Gobierno Municipal no será de decomisos, sino de identificación, pero el que no quiera identificarse de alguna manera, no podrá circular.

“Seguimos firmes que en enero no circule en Juárez ningún automóvil que no pueda ser identificado, vamos a ver cómo lo haremos”, expuso el Presidente Municipal.

Señaló que otra de sus intenciones es pedir que se amplíe el programa hasta diciembre, principalmente para considerar los vehículos que inician con letra, sin embargo depende de las decisiones del Gobierno Federal.