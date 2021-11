By

El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) para 2022 prevé un recorte de más de cuatro mil 900 millones de pesos para el Instituto Nacional Electoral (INE).

El INE tuvo un presupuesto en 2021, año de elecciones intermedias, de 26 mil 819 millones 801 mil 594 pesos y para 2022, Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) propuso para el Instituto 24 mil 649 millones; sin embargo, para el próximo año, el monto podrá disminuir a 19 736 millones 593 mil 972 pesos.

El dictamen también plantea una reducción al Poder Judicial de tres mil millones de pesos, por lo que los 76 mil 723 millones 20 mil 424 pesos bajarían a 73 mil 723 millones 20 mil 424 pesos.

El ajuste se discutirá este martes en la Comisión de Presupuesto y se pronostica que este mismo día el Pleno de la Cámara de Diputados inicie su discusión en lo general.

En junio de este año, el Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, dijo que el proceso de revocación de mandato, previsto para 2022, podría costar hasta nueve mil millones de pesos, al asegurar que la organización de dicho ejercicio tendrá una magnitud equiparable con una elección estatal, por lo que no se podría llevar a cabo con los 522 millones que gastarán en la consulta popular del 1 de agosto.

Incluso, el pasado 5 de noviembre, el consejero presidente compareció ante el pleno de la Cámara de Diputados, ahí, explicó que el presupuesto solicitado por el INE para el ejercicio 2022 se compone de tres rubros: cinco mil 821 millones de pesos corresponden al financiamiento público de los partidos políticos que se distribuirá, conforme las reglas constitucionales, entre los siete partidos con registro.

Un segundo rubro, señaló, corresponde al “presupuesto precautorio” necesario para la eventual realización de ejercicios de democracia participativa como la consulta popular y la revocación de mandato con el mismo nivel, calidad y dimensión que una elección federal.

Además, el INE está solicitando una cinco mil 743 millones de pesos; de los cuales, mil 913 millones corresponden a una posible consulta popular, que aún podría ser promovida por el Ejecutivo, por alguna de las Cámaras o por la ciudadanía; tres mil 830 millones para organizar la primera consulta de revocación de mandato en la historia del país, si así lo decide el tres por ciento de las y los ciudadanos inscritos en la Lista Nominal.

Por último, está el presupuesto institucional de 13 mil 84 millones de pesos, que incluye el monto para la operación del Instituto por 11 mil 225 millones, y la cartera institucional de proyectos por un monto de mil 858 millones.

“Es falso que el INE pretenda bloquear los ejercicios de democracia participativa. Todo lo contrario: la solicitud de recursos suficientes para organizarlos de manera profesional y seria, dan cuenta del compromiso del INE con sus obligaciones constitucionales y con la ciudadanía”, dijo Córdova en ese entonces.

Además, sostuvo que la democracia es de las inversiones más importantes que las y los mexicanos han hecho en las últimas décadas, pero una de las que más han retribuido al país.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador ha sostenido en reiteradas ocasiones que el INE es un organismo costoso.

“Son muy truculentos, cuando tienen a miles de trabajadores. Nada más con que aporten los de arriba la mitad de su sueldo; los medianos, que aporten el 25 (por ciento); y los de abajo no, los que ganen menos de 10 mil que no, pero 10 mil a 100 mil, 25 por ciento. Y de 100 mil para arriba, la mitad. Y que no haya comidas ni bebidas, que le bajen a los honorarios, y con eso alcanza”, señaló desde Palacio Nacional el 23 de agosto.

SinEmbargo