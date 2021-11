Pedro Carrizales El Mijis, ex diputado local de San Luis Potosí, denunció que una semana antes de ser levantado recibió amenazas de muerte, e incluso, su familia tuvo que abandonar el estado, pues “no querían que llegara a baile de Lalo Mora” para protestar en su contra.

“Recibí una semana amenazas de muerte, de hecho, a mi familia la mandé a otro estado por lo mismo, (estuvieron) toda la semana que me iban a matar, que, por haberme metido con El Viejón, que era de los González”, explicó en entrevista con Azucena Uresti para Grupo Fórmula.

El Mijis había anunciado que se manifestaría en Domo, un centro de espectáculos en San Luis Potosí, contra Lalo Mora, quien fue señalado hace algunas semanas por acosar a una mujer.

“La intención era que no llegara al evento, yo decido no ir con toda la gente porque pensaba bloquear calle porque no los quise arriesgar, nos íbamos a vestir de mujer para poder entrar (al concierto)”, expresó.

El Mijis dio a conocer que durante las 14 horas que estuvo desaparecido sufrió de tortura, aunque no dio a conocer más detalles derivado de la investigación al respecto.

“Me levantan, me suben a una camioneta, me traen, lo que querían era que no llegara al baile, pero todo en ese tiempo me estuvieron torturando”, expuso.” Cuando me tiran en un municipio, iba con una bolsa en la cabeza, me bajan del carro, siento piedritas, yo dije ‘ya me van a matar’, me dicen (inaudible)”

El Mijis aseguró que las personas que lo levantaron le pidieron cantar una canción de “El Viejón” e interpretó la de Dos coronas. “Les canto la canción, me bajan, me marean, uno me agarra la mano y me dice ‘vas a caminar todo derecho donde apunta tu mano si te vemos para otro lado, pues ya sabes (inaudible) cuando me encuentra la Guardia Nacional me encuentra todo espinado”.

La madrugada del domingo 31 de octubre se reportó en redes sociales la desaparición de El Mijis, junto con una persona más, y 14 horas después fue localizado en Zaragoza, San Luis Potosí.

A través de su cuenta de Twitter, se informó que la Guardia Nacional contactó a la familia de El Mijis para informar sobre el hallazgo y que le fue brindado apoyo y seguridad.

Milenio