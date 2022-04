Los candidatos del municipio perdieron en el SNTE

Daniela Álvarez les pone el dedo a diputados

Ahora los juarenses a agradecerle al Peje

Promueve Meléndez Mariposas Amarillas en parques municipales

Martín Chaparro no concilia con regidores de Morena

Después de más de un año que venció la gestión administrativa de Ever Avitia, ahora ex secretario general de la Sección 42 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), finalmente este martes se realizó la elección en donde los profes jubilados y pensionados fueron factor determinante para sacar de la dirigencia a todo lo que huela al Comité Ejecutivo Nacional del SNTE.

En la jornada de ayer resultó electo el profesor Manuel Quiroz Carbajal, quien se impuso al candidato oficial Gabriel Faudoa que fue impuesto por el dirigente saliente Ever Avitia.

Pero en la Sección 8 la defenestrada maestra Rosa María Hernández Madero, secretaria general de la Sección 8 del SNTE se salió con la suya y sigue con gran influencia en Chihuahua, ya que ganó su candidato Eduardo Cendejas Amparán.

Así en la elección del SNTE, el CEN sacó unas de cal por las que van de arena.

En la elección de la Sección 42 quedó en el segundo lugar el profesor juarense Guillermo Rico por un margen de dos a uno.

Pero la gran sorpresa se la llevó el profesor Manuel Quiroz Carbajal de la planilla opositora El Magisterio Quiere Cambio, por lo que el candidato Gabriel Faudoa de la planilla ECO 42 se vio rebasado por el profesor Quiroz.

Aquí en este triunfo el fiel de la balanza fueron los profesores jubilados y pensionados que salieron a votar en forma masiva por la planilla encabezada por el profe Quiroz, ya que esta planilla fue conformada e impulsada por los aguerridos maestros en retiro, pero todavía vigentes con esta planilla que habrá de encabezar el comité seccional que entrará en funciones el 9 de abril.

La inmensa mayoría del magisterio ya quieren que llegue el próximo viernes 8 de abril para que dé una vez y para siempre no vuelva a pisar la Sección 42 el profesor Ever Avitia.

Ahora le exigirían a la planilla ganadora que le realice tres auditorías al próximo ex dirigente Avitia, uno de los recursos económicos, otra administrativa y una tercera educativa.

En esta elección de la Sección 42 que por primera vez se votó de forma directa y secreta quedaron en la ignominia sindical los herederos y nietos de la exdirigente y recién casada Elba Esther Gordillo Morales.

*****

En el municipio los que andan de capa caída por la derrota en la elección de líderes del magisterio son el profe César Tapia, jefe de Tránsito, María Antonieta Mendoza, directora de Centros Comunitarios y las regidoras Karla Escalante y Vanessa Mora de la O de Nueva Alianza.

Y es que estos funcionarios públicos vendieron espejitos a la presidencia municipal y lastimosamente perdieron sus gallos.

Tapia y las dos regidoras de Nueva Alianza apoyaron con todo desde el municipio a la planilla ECO que fue encabezada por Gabriel Faudoa candidato oficial del dirigente saliente Ever Avitia.

Por su parte, Mendoza dio todo su apoyo al candidato opositor en la Sección 8 el profe Guillermo Rico, pero éste perdió en esta contienda.

Bien harían estos personajes de la política municipal en mandar ajustar sus radares y su perspectiva política y así poder esperar mejores tiempos políticos y no andar embarcando a entes ajenos al magisterio en estas aventuras sin éxito.

*****

La diputada blanquiazul Daniela Álvarez les puso el dedo en la llaga a las diputadas federales de Morena y del PRI, cuando dio a entender que los legisladores se embolsan más de 40 mil pesos al mes que reciben de la Cámara para tener vigente una oficina de gestión y enlace en los distritos que representan.

Daniela dio nombres y mencionó al diputado Daniel Murguía, a Teresita de Jesús, a Andrea Chávez de Morena, así como a Hiram Hernández Cetina del PRI y a Lilia Aguilar del Partido del Trabajo.

Ya de por sí es deplorable que, sin gastar suela en campaña, los diputados de Morena se lleven este dinero a su bolsillo.

Pero más lamentable es que lo esté haciendo el único diputado federal priísta del estado de Chihuahua, Hiram Hernández que no gastó ni una gota de sudor y fue favorecido con una diputación de lista por el actual Comité Ejecutivo Nacional que encabeza Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas.

En el caso del diputado Hernández se la pasa haciendo grilla en la sede del PRI allá en Insurgentes Norte de la Ciudad de México y cuando aparece es en redes sociales.

Muchos esperan que la denuncia de la valiente diputada Álvarez tenga eco en las dirigencias de los partidos políticos de los diputados omisos, y no vaya a suceder que sólo simulen una oficina de enlace como es el caso de la diputada Lilia Aguilar que solamente hace bola en las oficinas de su partido.

*****

Durante el pasado sábado, domingo, el lunes y hasta el martes en algunas gasolineras los juarenses sufrieron un incremento de 3.50 pesos al precio por litro en la gasolina magna y 2.75 por litro en la premium.

Durante la mañanera del lunes, el presidente de la república dijo que sus burócratas habían cometido un error y que estaba corrigiendo la plana. Claro que nadie le creyó.

No es posible creer un error de ese tamaño por lo que todo este asunto de fin de semana huele a una acción concertada desde el mismo palacio nacional para permitir a AMLO salir como héroe; en su tribuna mañanera del pasado lunes le dijo al pueblo bueno y sabio que en los errores de sus subalternos él está atento y presto a corregirlos.

Todas estas argucias políticas apuntan hacia el próximo domingo 10 de abril, pero a todo mundo le queda claro que la gasolina en tres años se ha incrementado hasta 6 pesos por litro.

A ver cuántos son los agradecidos que van a votar el próximo domingo.

*****

Quién anda ofreciendo espacios públicos municipales para hacer proselitismo partidista, es Carlos Martínez, encargado del parque lineal Las Torres quien promueve en áreas deportivas municipales, campañas a favor del PRD líderes porJavier Meléndez.

El dirigente del partido del Sol Azteca se está metiendo en camisa de once varas, tras las quejas que han tenido pobladores de Samalayuca en su contra y aún más que hace proselitismo político en un evento meramente deportivo, aprovechando el espacio con la ayuda de Carlos Martínez para echarle porras a su proyecto de Mariposas Amarillas.

Lo cierto es que aprovecharon las unidades deportivas a favor del PRD como una campaña dentro de un espacio deportivo de los Centros Comunitarios.

Además, algunos ejidatarios han manifestado su molestia en contra de Carlos Martínez porque hizo un evento con 500 Jeep y no les pagaron a los ejidatarios lo que es la entrada a las Dunas qué es de la forma cómo viven sus familias.

Anteriormente estos dos personajes han tenido problemas con los ejidatarios del poblado samalayuca como es el tema de los pozos del agua.

Los quejosos señalan que Javier Meléndez se jacta de decir con toda la boca abierta “fui presidente Samalayuca”, pero dejó muchas cosas pendientes como son los pozos del agua.

****

El dirigente estatal del partido Morena, Martín Chaparro no logró consensar con los regidores del Ayuntamiento de Ciudad Juárez y limar asperezas entre ellos para sacar el trabajo en el Cabildo.

El fin de semana se reunieron en un conocido restaurante de la avenida Paseo Triunfo de la República convocados por Martín Chaparro en una encomienda solicitada desde la unidad administrativa municipal.

Sin lugar a dudas que esta primera reunión no fue fructífera, ya que no llegaron a ningún acuerdo, de hecho, término cómo inicio.

La reunión fallida por el mal tacto político del líder estatal de Morena, provocó que las diferencias entre los regidores morenos continuara como hasta hoy con el peligro de que por tercera vez, puedan votar en contra de las propuestas de los tres regidores que han pintado raya.

Mientras el otro grupo de regidores que son Mary Adame, Mayra Castillo quien por cierto, siguen discriminando y Cecilia Reyes Castro, continúan tejiendo fino con los regidores de coalición para hacer el grupo mayoritario y tener cercanos a los de la posición prianista y la joya del desempate, Tania Maldonado de MC.