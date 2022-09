By

Una delegación de funcionarios chinos no ha podido visitar la histórica sala del Parlamento en la que la reina Isabel II descansa, mientras la geopolítica ensombrece la solemne ceremonia de la muerte de la monarca.

El embajador chino en el Reino Unido tiene prohibido el acceso al Parlamento durante un año, después de que Pekín sancionara el año pasado a siete legisladores británicos por pronunciarse contra el trato que China da a su minoría uigur en la región del extremo occidental de Xinjiang.

Los Jefes de Estado que visitan Londres para el funeral han sido invitados en grupos a asistir al velatorio en Westminster Hall antes del servicio del lunes, y a firmar un libro de condolencias en Lancaster House. La prohibición de la delegación china fue reportada por primera vez por Politico.

La oficina del presidente de la Cámara de los Comunes, Lindsay Hoyle, declinó comentar este viernes (16.09.2022) el informe.

En Pekín, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Mao Ning, dijo que no había visto el informe, pero que, como anfitrión del funeral de la reina, el Reino Unido debería “seguir los protocolos diplomáticos y los modales adecuados para recibir a los invitados”.

Se espera que una delegación china asista al funeral de la reina el lunes, que se celebrará en la Abadía de Westminster y no en el Parlamento. Los organizadores del funeral no han publicado una lista de invitados y no está claro quiénes de China podrían asistir.

Los legisladores británicos sancionados escribieron esta semana a los funcionarios expresando su preocupación por el hecho de que el Gobierno chino haya sido invitado al funeral de Estado de la reina el lunes.

El legislador conservador Tim Loughton declaró a la BBC que la invitación a China debería ser anulada, citando los abusos de los derechos humanos y el trato de los uigures por parte del país.

Tras un día fuera de la escena pública el jueves, el rey Carlos III viajaba el viernes a Gales en la última etapa de su gira por las naciones que componen el Reino Unido tras la muerte de su madre la semana pasada después de 70 años en el trono.

Carlos, que durante décadas antes de su acceso al trono fue el Príncipe de Gales, visita Llandaff, en Cardiff, para celebrar un servicio de oración y reflexión en honor a su difunta madre y recibirá las condolencias del parlamento galés, el Senedd.

Carlos regresa a Londres más tarde el viernes y velará brevemente el féretro de su madre por la tarde con sus hermanos, la princesa Ana, el príncipe Andrés y el príncipe Eduardo.

DW