El candidato a la Alcaldía de Juárez, Javier González Mocken, se reunió este día con miembros de la Canirac, a quienes les manifestó que debe haber orden, si no hay orden no hay paz, y si no hay paz no hay progreso, y progreso es lo que tendrán los bares y restaurantes en Ciudad Juárez para atraer nuevamente el turismo local y externo.

El sector de los bares es uno de los más golpeados por la violencia, la crisis de salud por la pandemia y el cierre por 15 meses ya de los puentes internacionales, por lo que de ser electo, Mocken dijo ante directivos y agremiados a la Cámara Nacional de la Industria de Alimentos Condimentados que facilitará a través de la digitalización y modernización la tramitología ante el municipio y que mejorará las condiciones de seguridad, limpieza, alumbrado y otros servicios en sus áreas de operación.

Como parte de su campaña política, este jueves por la mañana Mocken tuvo un encuentro con la Canirac, evento al que acudieron restauranteros y propietarios de bares de sectores como la Gómez Morín, la Jilotepec y el centro de la ciudad entre otros, y en donde le fueron planteadas sus inquietudes y los problemas que les aquejan.

La presidenta de la Canirac Cristina Cunningham y algunos de sus agremiados comentaron que los bares han resultado ser los más afectados por la actual crisis debido a que, a diferencia de los restaurantes que siguen operando con restricciones, han tenido que parar completamente sus operaciones.

En general los miembros de la Canirac, dijeron, se encuentran agobiados porque además de ver restringidas sus actividades deben cumplir con el pago de nómina, renta de locales y en algunos casos el pago a impuestos y permisos gubernamentales.

Por su parte González Mocken consideró que existe hoy en día una política de obstrucción permanente en la tramitología y la autorización municipal para la realización de las actividades de bares y restaurantes.

¨Tengan la plena seguridad de que vamos a facilitar esos asuntos. Queremos que se impulse el desarrollo económico de la frontera con nuevos negocios y que traigamos un ambiente de paz y tranquilidad que atraiga el turismo local y externo de nueva cuenta a nuestra ciudad¨, destacó.

Lo anterior explicó puede lograrse con la digitalización y facilitación de los trámites que ese sector debe efectuar ante el municipio, lo que prometió emprenderá una vez que se convierta en la primera autoridad local.

Otros problemas para el sector restaurantero y de bares dijeron es la falta de limpieza y seguridad en su entorno, además de los abusos y extorsión por parte de agentes policíacos municipales hacia clientes y comensales, factores que dijo actuará para mejorar.

¨Tenemos la necesidad de generar las condiciones para que la gente venga y se sienta segura al llegar a tomar o comer, que la policía no reprima o pida alguna mordida. Eso debe terminar completamente, por lo que quiero pedirles que acudan a votar el 6 de junio para poder actuar y empezar a cambiar esas condiciones¨, destacó.