Los malos ejemplos tienden también hacia arriba

Siguen los directores del municipio con la pila baja

Urge un traductor en la superdelegación en la 4T

Inseguridad le baja puntos a la gobernadora Maru

Maru Campos escuchó lo que no quería oír

La constructora Urbanizaciones y Construcciones Bch, S.A. de C.V., propiedad del ultra protegido de los panistas Gerardo Bonilla, amaneció este lunes con amargas expresiones a través de mantas que fueron colgadas en la inconclusa y paralizada obra del paso elevado de Bulevar Zaragoza y avenida de Las Torres.

Este personaje de ingrata memoria, responsable de la construcción del puente, la tiene casi en el abandono por más de un año desde que le fue asignada durante el corralato, y no solo la tiene estancada, sino que ha abierto un sinfín de frentes empezando por los trabajadores de la empresa a los cuales les debe semanas completas de salarios devengados.

A esto se agrega un sinnúmero de proveedores pequeños, medianos y grandes a los cuales no les ha pagado sus adeudos por materiales y servicios, lo que ha llevado a la quiebra algunas empresas de carácter mediano.

Esta constructora ha sido beneficiada y protegida a través de artimañas de los panistas desde el sexenio de Francisco Barrio y por los gobiernos de los exalcaldes Ramón Galindo y Gustavo Elizondo, este último personaje artífice de la obra y de otras como la del BRT 2 que inició el quinquenio de Javier Corral.

Gerardo Bonilla tiene ya 30 años como usufructuario de los beneficios que le han dado algunos personajes blanquiazules en el ejercicio del poder público; y pese a que en innumerables ocasiones esta empresa ha quedado por los suelos por la pésima calidad de sus obras y por el incumplimiento en tiempo y forma de las mismas, sigue siendo tolerado aún por el actual sexenio, porque por ningún lado de palacio estatal se ve que lo estén tocando; ni con multitas que no le hacen cosquillas al personaje de marras.

Solo esperan los juarenses que la gobernadora Maru Campos actúe con toda la firmeza que le otorga la ley y sancionen a la constructora BCH, inclusive con alguna acción penal y que finalmente quede fuera de cualquier licitación este personaje quien se convirtió en el constructor putativo de Francisco Barrio y de Javier Corral.

*****

Con el pésimo ejemplo de los diputados locales de Morena, quienes solicitaron muy orondamente una licencia a su cargo legislativo para realizar labores de proselitismo político en favor de AMLO rumbo a la ratificación de mandato del 10 de abril, esta acción es imitada en todo el país.

Pero lo que llamó la atención en todo México fue la licencia que a partir del fin de semana solicitó el subsecretario de Seguridad Ciudadana Federal, Ricardo Mejía Berdeja.

Mejía se retiró de su encargo para ir a su estado natal Coahuila también a realizar labores de proselitismo a favor del gran Tlatoani de palacio nacional.

Esto fue visto desde adentro del propio movimiento y, no se diga desde afuera, como un acto de cinismo y de importapoquismo, ya que se retira este señor cuando, sólo para ejemplificar, este fin de semana en Michoacán en un solo evento en un palenque clandestino hubo 19 muertos y 6 heridos en calidad grave.

De ese tamaño es la importancia que le da la 4 T a la inseguridad que se enseñorea por todo el país. Queda claro que la prioridad es lo político electoral, y las órdenes que se dictan desde el podio mañanero se acatan; mientras que a los mexicanos les queda la única arma que les deja esta transformación que son los abrazos y no balazos.

*****

Alguien tendrá que estrujar a los directores del municipio para que se pongan las pilas o quizá acudan a pedir sano consejo a sus homólogos de la ciudad de Chihuahua.

En la última encuesta de Rubrum que evaluó el trabajo y desempeño de los gobiernos de 101 municipios; así como la cercanía del presidente con la población y los servicios públicos, quedó un reflejo muy claro de que la gran mayoría de los directores del municipio de Juárez poco le ayudan a la intensa labor que trata de desarrollar el presidente Cruz Pérez Cuéllar.

En el tema de trabajo-desempeño Ciudad Juárez alcanzó un 4.8 mientras que la Ciudad de Chihuahua obtuvo un 5.64.

En la clasificación de servicios públicos municipales la Ciudad de Chihuahua obtuvo un 6.66 por ciento y Ciudad Juárez un 5.34.

Por su parte el municipio de Chihuahua obtuvo un 7.13 en el rubro de cercanía del presidente municipal con la población; Ciudad Juárez alcanzó un 6.85.

Vale destacar que la brecha en el tema de desempeño de Servicios Públicos entre los dos municipios es amplia, ya que Ciudad Juárez tiene un problema grave en la recolección de basura, cuya empresa concesionaria PASA ha incumplido con el contrato de prestación de servicios de aseo urbano.

Cañonazos solamente se remite a los números fríos de las encuestas que en este caso vamos a describir para que los lectores redondeen su criterio, pero puestos en la balanza los dos equipos como dicen por ahí nada que ver.

*****

Toda una odisea se han convertido las conferencias de prensa y las entrevistas que ofrece el factótum Juan Carlos Loera, ya que le ha dado por lanzar expresiones ininteligibles, la semana pasada sostuvo su tesis de que en Chihuahua no se está militarizando, sino el ejército se está socializando.

Esa afirmación dejó a más de uno con el ojo rectangular, ya que no se entiende lo que quiso explicar el político juarense, más de uno entendió e imaginó a la sociedad civil vestida de verde olivo, otros pensaron que lo que quiso decir es que, por su naturaleza, el ejército es antisocial.

Total, alguien debería apoyar al superdelegado a la hora de preparar sus narrativas que va a dar a conocer a la sociedad.

Como parte del tema de la construcción del Centro de Exposiciones y Convenciones Paso del Norte que se pretende levantar en el Chamizal declaró que él había nacido en Ciudad Juárez y que los hoyos siempre habían sido los hoyos.

En fin, el superdelegado sólo se ha dedicado a hacer política partidista y trae en el olvido a las representaciones federales en el estado, no le salen nada bien sus explicaciones y bien harían en ayudarlo lanzándole un salvavidas desde Palacio Nacional.

*****

En el último tracking mensual de gobernadores que ofreció la casa encuestadora Massive Caller, Maru Campos aparece bien posicionada pero todavía con varios prietitos en el arroz.

La gobernadora de chihuahua salió bien posicionada en los rangos de desempeño y de confianza, ya que se encuentra en el tercio de los de arriba; para muchos la encuesta la deja en buen lugar rumbo a su intención de trascender a nivel nacional.

Sin embargo, el tema de inseguridad se ha convertido en su talón de Aquiles y según esta muestra demoscópica y su administración tiene una aprobación ciudadana de 42.5 por ciento que la perciben todavía muy negativa.

En este aspecto solo falta mes y medio para que Gilberto Loya, secretario de Seguridad Pública Estatal, inicie al cien por ciento el despacho de su dependencia desde esta frontera, evidentemente no podrá descuidar la sierra, ni el centro sur del estado.

Ya se verá en las encuestas a partir de junio, si la estrategia de cambiar a la secretaría a la frontera rinde los frutos que están esperando allá en la calla Aldama y Venustiano Carranza en la capital del estado.

***.

La gobernadora del Estado Maru Campos le salió el tiro por la culata cuando le preguntó a una jovencita, qué sentía como mujer limpiar las pintas hechas por activistas femeninas.

En respuesta, la mujer que limpiaba las pintas que hicieron en días pasados activistas durante las manifestaciones del 8M, le cuestionó, ¿Y cuando mataron a Marisela Escobedo acá? Fue pacíficamente y no hicieron nada.

La gobernadora pensaba que iba a tener una respuesta de reproche por la manera de manifestarse las activistas con hacer pintas en los edificios históricos, pero no esperaba esa respuesta de la joven mujer.

Este encuentro entre Maru Campos y la mujer fue en el exterior de palacio de gobierno.