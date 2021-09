Decenas de mujeres salieron a las calles este jueves (02.09.2021) en la ciudad de Herat, en el oeste del país, para protestar contra los talibanes, exigirles que les devuelvan sus derechos y les tengan en cuenta a la hora de participar en el futuro gobierno de Afganistán.

La manifestación duró varias horas y fue organizada por funcionarias de gobierno y activistas por los derechos de las mujeres.

Se trata de un desafío insólito a los islamistas desde su arrolladora llegada al poder, a pesar de que han asegurado que permitirán el trabajo femenino dentro de los límites del islam. Las manifestantes aún tienen en mente el régimen talibán entre 1996 y 2001, cuando las mujeres fueron recluidas en el interior del hogar y se les prohibió estudiar.

“Un gobierno sin la presencia de mujeres no durará y no será estable. No aceptamos un gobierno sin la participación de las mujeres y nos opondremos a él”, dijo Basira Taheri, activista y organizadora del evento. “Las mujeres fueron marginadas por los talibanes desde que estos se apoderaron de las principales ciudades. Las mujeres no deberían estar marginadas”, criticó Taheri.

En la protesta, que tuvo lugar frente a la oficina del gobernador de Herat, las manifestantes corearon consignas como “No tengas miedo, estamos unidas”, y pidieron a los talibanes que no devuelvan a las mujeres a la época de oscuridad de hace veinte años. “Es nuestro deber tener educación, trabajo y seguridad”, gritaron al unísono las manifestantes.

Pese a que los talibanes prometieron que su nuevo gobierno sería “inclusivo”, con representantes de todas las etnias y tribus del país, en el caso de las mujeres los líderes fundamentalistas han pedido esperar para ver cuáles serán las nuevas directrices, y que, mientras tanto, a las funcionarias se les pagará a domicilio. Pero según un alto funcionario talibán, “podría no haber” mujeres a cargo de ministerios o en puestos de responsabilidad.

En las dos últimas décadas hubo mujeres ministras, embajadoras, funcionarias de alto rango, pero ahora “¿dónde están las mujeres, no hay representación de las mujeres en sus reuniones”, preguntó Taheri, quien dijo que habrá más protestas y que mujeres de otras regiones de Afganistán ya la han contactado para seguir adelante con las exigencias.

