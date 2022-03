Emma Best, la líder y cofundadora de la organización de filtración de documentos Distributed Denial of Secrets (DDoSecrets), no ha dormido mucho últimamente. En parte por las noticias de fatalidades sobre la guerra, la pandemia, el calentamiento global? Pero también por algo que puede sacudir los nervios de cualquier persona: unirse a la guerra de la información que libran ferozmente Rusia y Ucrania.

El jueves, la entidad tipo Wikileaks de Best aseguró tener un gran tesoro de archivos de Roskomnadzor (el Servicio Federal de Supervisión de las Telecomunicaciones, Tecnologías de la Información y Medios de Comunicación Ruso) robados por un miembro del colectivo hacktivista Anonymous. Eso incluye una gran cantidad de correos electrónicos y archivos adjuntos.

Forbes analizó la semana pasada cómo Roskomnadzor ha exigido que las empresas estadounidenses, en particular Google, censuren el contenido durante la última década, desde las protestas ucranianas en YouTube hasta el contenido de los Testigos de Jehová, considerados una organización terrorista en Rusia. Si sus datos internos se han filtrado en línea, podría exponer hasta dónde se extiende su censura en Internet. La agencia no ha respondido a una solicitud de comentarios.

Con más de 800 gigabytes y un total de 340.000 archivos solo de la primera tanda publicado, los datos filtrados de Roskomnadzor parecen significativos. No cubren la operación nacional de Roskomnadzor, sino dentro de la República Rusa de Bashkortostán, la república más poblada del país (aunque una que no tiene autonomía).

DDoSecrets está publicando la información ahora, ya que teme que Rusia pronto pueda quedar aislada de Internet en general. En los últimos días, los principales proveedores de red troncal de Internet se han retirado del país, lo que amenaza su conectividad con servidores fuera de Rusia. “La fuente de Anonymous cree que el pueblo ruso debe tener acceso a la información sobre su gobierno con urgencia. También ha expresado su oposición a que el pueblo ruso sea aislado de los medios independientes y del mundo exterior”, según el comunicado de DDoSecrets.

Cuando se les preguntó si les preocupaba entrar en la guerra de la información en un momento tan crítico y divulgar públicamente información de un organismo del gobierno ruso, Best, que usa el pronombre «ellos», simplemente señaló a Forbes un GIF de un lindo monstruo animado golpeando un teclado y un mensaje de su perfil de Twitter que decía: “?á??-??á UwU” o, en inglés, “Baba Yaga UwU”. Baba Yaga es un personaje enigmático del folclore eslavo, a menudo representado como una mujer feroz. UwU es un emoticón para una cara linda. El oxímoron bromista significa la naturaleza a veces maliciosa de Best, combinada con el conocimiento de que están haciendo algo que probablemente moleste a ciertas autoridades.

No es la primera vez que DDoSecrets filtra datos sobre Rusia. En 2019, publicó una gran cantidad de correos electrónicos y archivos que, según la organización de Best, “provenían de políticos, periodistas, oligarcas, figuras religiosas y nacionalistas/terroristas rusos en Ucrania”. Gran parte se centró en las operaciones de Rusia en Ucrania después de la anexión de Crimea en 2014 y parte supuestamente fue robada en un ataque al Ministerio del Interior de Rusia.

Sin embargo, Best no se está escapando de ningún deber patriótico. Anteriormente, se complacía en publicar datos sobre organizaciones estadounidenses, en particular, la policía. «No anhelo ninguna nacionalidad», agrega Best. «No estoy feliz de que me llamen estadounidense». ¿Por qué no? «Imperialismo. Uber-capitalismo. Neocolonialismo, expansión militar, panvigilancia, militarización de la policía, el propio sistema policial».

Forbes no ha podido verificar de forma independiente la última filtración, que sigue a la publicación de correos electrónicos y esquemas supuestamente robados del fabricante de armas bielorruso Tetraedr, solo unos días después de la invasión de Rusia. Tetraedr tampoco ha respondido a una solicitud de comentarios. Pero DDoSecrets, una organización construida sobre la premisa de una transparencia casi total de los datos que Best cree que es de interés público, aún no ha sido sorprendida difundiendo ninguna falsificación importante.

Anteriormente, apareció en los titulares publicando datos de violaciones de los departamentos de policía luego de las protestas por el asesinato de George Floyd y, de manera más controvertida, de las víctimas de los equipos de ransomware, cuyos archivos se publicaron cuando se negaron a pagar el rescate. Best dice que ha “recibido algunas correcciones para las descripciones de algunos conjuntos de datos que ayudan a aclararlo? Varios conjuntos tienen falsificaciones, pero los etiquetamos de manera proactiva”.

En un momento en que hay muchos reclamos erróneos sobre la legitimidad de los ataques cibernéticos contra entidades ucranianas y rusas, y reclamos incesantes de «noticias falsas» en ambos lados, no es un mal historial. Best dice que los datos provenían de un hacker alineado con el equipo de hacktivistas Anonymous y que hasta ahora no había nada que indicara que la filtración era falsa. «Pudimos verificar que provenía de la oficina que identificó la fuente», agregaron. «Creemos que la fuente fue es seria y hasta ahora no hemos encontrado fallas en los datos».

No es que Best no sea consciente de la posibilidad de que la información de esta última filtración haya sido manipulada. «Con conjuntos de archivos tan grandes, siempre es posible que algo se pueda modificar o plantar», agregaron. También existe la posibilidad de que el lanzamiento simplemente genere más ruido, aunque DDoSecrets tiene sus partidarios. David Betz, profesor de guerra en el mundo moderno en el King’s College de Londres, dijo que apoyaba a Wikileaks y, a primera vista, sentía lo mismo por la última publicación de Best. “Creo que es positivo. Los censores deberían estar expuestos”, dijo Betz.

Pero cualquiera que se sumerja en los datos debe tener cuidado, advirtió Best. Los archivos adjuntos de correo electrónico dentro de los archivos podrían estar cargados de malware. El sitio de DDoSecrets tiene una serie de herramientas vinculadas que pueden ayudar a los usuarios con su seguridad, aunque, como cualquier tecnología, no se garantiza que mantengan seguros a los descargadores. Al igual que con la salvaje guerra de información en torno al conflicto entre Rusia y Ucrania, acérquese con cautela.

Forbes