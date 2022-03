By

A poco menos de dos meses para que Saul ‘Canelo’ Álvarez y Dmitry Bivol se suban al ring para enfrentarse por el título de los semicompletos de la AMB, el ruso ya comenzó a calentar los ánimos al lanzar una advertencia clara al mexicano.

Bivol, quien no podrá lucir ni portar los colores de su nación debido al conflicto entre Ucrania y si país de origen, ostenta un récord perfecto de 19 victoria y 0 derrotas, por lo que espera que el pugilista tapatío se sume a su lista de víctimas, en la que 11 han caído por la vía del nocaut.

El europeo señaló que sin importar lo que Álvarez haga en sus entrenamientos, pues incluso si “hace sparring contras aliens” lo vencerá pues al ser en las 175 libras tiene ventaja, ya que ha dominado en categorías arriba.

“Canelo puede hacer sparring contra aliens y eso no cambia nada. Yo lo he hecho también con pesos cruceros o pesos completos. La verdad no importa en lo más mínimo, al final es solo sparring. Saldré a dar todo y voy a ganar”, advirtió Bivol.

Del mismo modo, dejó claro que confía en sus habilidades para quedarse con el triunfo ante el azteca, que intentará hacer historia luego de que en noviembre de 2021 lo hizo al proclamarse campeón indiscutido de los supermedianos.

“Trataré de dar lo mejor de mí para hacer una buena pelea. Intentaré ganar y confío en todas mis habilidades para hacerla una gran pelea para todos allá afuera”, agregó.

Será el próximo sábado 7 de mayo, cuando el mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez se ponga los guantes para medirse al ruso Dmitry Bivol en un combate por la corona de los semicompletos de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) en las 175 libras.

La T-Mobile Arena de Las Vegas, inmueble que Canelo ha hecho su casa con varias victorias, será el escenario para la pelea entre el mexicano y el ruso.

