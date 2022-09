By

Desde una nueva cara en las estampillas y monedas del país hasta nuevas palabras para el himno nacional, Gran Bretaña verá cambios con la muerte de la reina Isabel y la ascensión al trono de su hijo, Carlos.

Estos son algunos aspectos de la vida cotidiana británica que serán diferentes:

Himno nacional

La letra del himno nacional británico, que en su forma actual data del siglo XVIII, cambiará de “Dios Salve a la Reina” a “Dios Salve al Rey”.

Según el sitio web de la familia real, el himno cobró protagonismo en medio del fervor patriótico que siguió a la victoria de 1745 del príncipe Carlos Eduardo Estuardo sobre el ejército del rey Jorge II en Escocia, y se cantó en los teatros de Londres.

Por lo general, solo se canta el primer verso y ahora será: “¡Dios salve a nuestro agraciado Rey! ¡Larga vida a nuestro noble Rey! ¡Dios salve al Rey! Envíalo victorioso, feliz y glorioso, Que reine sobre nosotros, Dios salve al Rey”.

Las monedas y los billetes recién acuñados e impresos tendrán la cabeza del rey, tal como se muestra la imagen del monarca en la moneda británica. Las monedas y billetes antiguos permanecerán en circulación hasta que sean reemplazados gradualmente con el tiempo.

Sin embargo, desde que se restauró la monarquía después de la república de 10 años de Oliver Cromwell en 1660, se ha vuelto tradicional que el monarca mire en la dirección opuesta a su predecesor.

Como tal, la reina Isabel mira a la derecha y, por lo tanto, Carlos debe fotografiarse mirando a la izquierda. Durante el largo reinado de Isabel, se usaron cinco retratos diferentes de ella en monedas.

Los sellos postales también se actualizarán para mostrar el retrato del nuevo rey.

El ‘Royal Cypher’, el monograma utilizado por el monarca que actualmente presenta el sello “EIIR” de la reina debajo de una imagen de la corona de San Eduardo, cambiará.

El cifrado se replica en toda Gran Bretaña y aparece en todo, desde buzones de correo rojos hasta uniformes de policía. De acuerdo con la tradición, tanto el monograma como el escudo de armas real cambiarán con un nuevo rey.

Sin embargo, los cifrados en los palcos sólo aparecerán en los palcos nuevos y, por lo tanto, el cifrado de la reina permanecerá en miles en todo el país, al igual que quedan muchos de los monarcas anteriores en los que se instalaron antes de su reinado.

Otra peculiaridad de la historia británica es que no todos los pilares erigidos durante su reinado tienen la cifra “EIIR”, porque la antepasada de Isabel II, Isabel I, no era reina de Escocia y las coronas inglesa y escocesa no se unieron hasta después de su muerte en 1603.

Como resultado, algunos escoceses no aceptaron a la difunta reina como Isabel II. Al principio de su reinado, algunas cajas en Escocia fueron destrozadas e incluso una fue volada, lo que significa que la mayoría de las cajas escocesas tienen su propia cifra.

Los abogados senior se convertirán en el Consejo del Rey en lugar del Consejo de la Reina y otros títulos legales que usan reina cambiarán a rey.

