Una tormenta solar, también llamado como tormenta geomagnética, o tormenta magnética, es un fenómeno originado a partir de una reacción del Sol que tiene consecuencias en los planetas del sistema solar, incluida la Tierra.

Consiste en la explosión de un área de la atmósfera del Sol llamada “corona solar”, que provoca la liberación de partículas ionizadas desde el astro rey. A continuación esa corriente de partículas también llamadas “viento solar”, llega a la atmósfera de la Tierra y rebotan contra el campo magnético del planeta.

La primera consecuencia visible de esta irradiación del Sol es que las partículas se desvían formando lo lo que llamamos “auroras boreales”, una serie de luces en el cielo de gran espectacularidad.

El 16 de julio de este año 2022, la doctora de la NASA Tamitha Skov, conocida como la ‘Física del clima espacial’, ha anunciado que una de estas tormentas solares está próxima a impactar sobre la Tierra y que la fecha será este martes 19 de julio.

Skov ha declarado que un filamento “parecido a una serpiente” será el responsable de esta tormenta.

Además de las espectaculares auroras boreales en latitudes medias, una tormenta solar es capaz de interrumpir redes de energía, comunicaciones y elementos de localización como el GPS.

Las tormentas solares en su máxima capacidad podrían ser capaces de dejar sin internet al planeta durante meses, sin embargo, no ha habido ninguna alerta al respecto de parte de la Dra. Skov ni de el Centro de Predicción del Clima Espacial de la NOAA (SWPC).

La experta señaló que el Sol se encuentra en una parte muy activa de su ciclo de 11 años, y que, de hecho, ya hubo dos tormentas solares en marzo que no tuvieron afectaciones reales sobre las comunicaciones y mucho menos sobre la salud, algo que está totalmente descartado de cualquier tipo de tormenta solar.

The long snake-like filament cartwheeled its way off the #Sun in a stunning ballet. The magnetic orientation of this Earth-directed #solarstorm is going to tough to predict. G2-level (possibly G3) conditions may occur if the magnetic field of this storm is oriented southward! pic.twitter.com/SNAZGMmqzi

— Dr. Tamitha Skov (@TamithaSkov) July 16, 2022